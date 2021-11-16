Министерство рекомендует возобновить обучение в школах

МОН выступило за возвращение детей в школы. Фото: pixabay.com

Министерство образования и науки обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного образовательного процесса в школах.

Это возможно, поскольку учителя активно вакцинировались, написал в Telegram министр образования Сергей Шкарлет.

"Находясь в постоянной связи с руководителями департаментов и управлений образования областных и местных администраций, я получаю информацию о готовности школ Украины вернуть детей за парты", - говорит Шкарлет.

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Он подчеркнул, что обучение в обычном формате крайне важно для детей, поскольку только в таком случае возможны социализация, живое общение, более высокая скорость и качество усвоения учебного материала.

"Обращаюсь к основателям и руководителям заведений общего среднего образования с тем, чтобы не создавали новых преград", - отметил Шкарлетт.

Добавил, что полный цикл прививки от Covid-19 получили более 533 тыс. работников школ. Одной дозой вакцины привиты 95,6% работников школ.

В Киеве мониторинговые группы зафиксировали очную учебу еще в двух столичных школах. Карантинные правила игнорировали частные учебные заведения - школа Елены Ведерниковой на ул. Сосновая, 10 и "Логос" по просп. Оболонский, 16. Об обнаружении нарушений Госпродпотребслужба сообщила в полицию.