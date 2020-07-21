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вторник, 21 июля 2020 23:13

Минфин продал гособлигаций еще на 11,5 миллиарда

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Министерство финансов Украины продало облигаций внутреннего государственного займа на 11,501 млрд гривен.

Минфин предложили инвесторам три выпуска ценных бумаг, два из которых номинированы в национальной валюте и один - в иностранной валюте. Об этом докладывает пресс-служба ведомства во вторник, 21 июля.

Срок обращения предлагаемой гособлигаций в гривне - 6 месяцев и 2 года.

"От размещения 6-месячные бумаги в государственный бюджет были привлечены 4,67 млрд грн, а от двухлетнего - 2,1 млрд грн. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ сложилось 7,74%, в той час как 2-летних - 10, 25% ", - говорится в сообщении.

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В свою очередь размещения облигаций в иностранной валюте принесло бюджету $ 171 млн. Средневзвешенная ставка прибыльности - 3,39%

 

"За итогам аукционов в государственный бюджет привлекли в эквиваленте 11,501 млрд грн", - отмечает в ведомстве.

Министерство финансов уверяет, что Украина выполняет планы внутренних и внешних займов государства. Объем внешнего Долг Украины ставить 1 трлн 83 млн грн. Украина выполняет планы щодо внутренних и внешних займов государства.

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