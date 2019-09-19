"Минер" моста Метро пройдет психиатрическую экспертизу

Алексею Белько назначили психиатрическую экспертизу. Фото: УНІАН

Алексей Белько, который захватил столичный мост Метро, пройдет психиатрическую экспертизу.

"По информации начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. С ним общаются следователи, назначили ряд экспертиз, в том числе, психиатрическую", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

В то же время в Министерстве по делам ветеранов и временно оккупированных территорий заявили, что отныне будут сопровождать дело военнослужащего и оказывать всяческую помощь, в том числе, психологическую и правовую.

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Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, изменили квалификацию уголовного производства. Его больше не обвиняют в терроризме. В прокуратуре уже согласовано подозрение по статьям "Хулиганство" и "Ложное сообщение о заминировании". За это его могут посадить на 7 лет вместо пожизненного срока.