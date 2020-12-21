Минцифры презентовало новый образовательный сериал

Сериал можно посмотреть на платформе "Действие. Цифровая образование". Фото: pinterest.com

21 декабря Минцифры презентовало новый сериал "Цифровые технологии для людей с инвалидностью".

Сериал рассказывает о возможностях личностного развития, передает "Укринформ".

"В темах, которые раскрываются в нашем образовательном сериале, а это, напомню, десятисерийный образовательный сериал, раскрыты наиболее частые ситуации, с которыми сталкиваются люди с разными типами инвалидности", - сказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе впервые провели операцию под наркозом

Также в сериале речь идет о дистанционном образовании для людей с инвалидностью, интернет-технологии для их трудоустройства, технологии для альтернативной коммуникации для людей с нарушением речи, ресурсы и горячие линии для сопровождения лица в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Сериал можно посмотреть на платформе "Дия. Цифровое образование". Он имеет встроенные титры на украинском языке и перевод на язык жестов.

Более 261 тыс. украинцев подали заявку через государственный сервис "Дия" для получения компенсаций. Единовременное пособие суммой 8 тыс. грн выплатят в рамках государственной поддержки ФЛП и наемным работникам, пострадавшим из-за карантина.