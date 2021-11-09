Минцифры откроет 100 центров поддержки "Дії"

В центрах будут помогать создавать сертификаты. Фото: Минцифра

Министерство цифровой трансформации до 15 ноября планирует открыть более 100 центров поддержки "Дія".

В центрах будут консультировать граждан, сообщает Минцифры в Telegram.

Будут помогать людям создавать Covid-сертификаты.

Пять подобных центров уже открыли в киевских пунктах массовой вакцинации. Новые пункты в ближайшее время появятся в 20 областях.

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Менеджеры помогут выявить ошибку создания сертификата и объяснять различие видов сертификатов.

В ноябре в приложении "Дія" должны появиться ПЦР-тесты и сертификаты об выздоровлении от коронавируса. Если у человека нет прививки и он хочет создать Covid-сертификат на основе ПЦР-теста - нужно зайти на сайт лаборатории или в соответствующий раздел " Дії" и проверить, загружает ли лаборатория результаты тестирования в систему.