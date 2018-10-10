МИД Венгрии вызвало украинского посла: подробности

Венгерское МИД вызвало посла Украины из-за "Миротворца". Фото: Depo

В венгерское МИД вызвали посла Украины из-за публикации на сайте "Миротворец" списка закарпатских чиновников, имеющих венгерский паспорт.

Так представитель венгерского МИД Левенте Мадьяр сказал, что "антивенгерскими политика в Украине вышла на новый уровень". Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

Мадьяр уверен, что в Украине объявили "охоту" на закарпатских венгров, обнародовав на сайте "Миротворец" имена чиновников, которые имеют гражданство Венгрии.

"Это список смерти, в нем перечислены возможные враги Украины, и раньше тех, кто был в списке, убивали", - отметил представитель венгерского МИД.

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Украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из 313 фамилий жителей Закарпатья, которые получили гражданство Венгрии. В список попали жители практически всех районов Закарпатья, это чиновники и депутаты.