МИД Украины призывает не ехать в Португалию

МИД просит украинцев не ехать в Португалию. Фото: ТСН

Министерство иностранных дел Украины призывает граждан временно воздержаться от поездок в ряд регионов Португалии из-за урагана "Лесли".

В связи с приближением к материковой части Португалии урагана "Лесли" и сообщению Национальной службы гражданской защиты Португалии, они рекомендуют гражданам

Также в ведомстве призвали украинцев, которые уже находятся на территории указанных регионов, избегать пляжей, лесной місцеовості и открытого пространства за пределами городской зоны за при состоянии оставаться в закрытых помещениях.

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Напомним, в Португалии в результате шторма "Лесли" пострадали около 30 человек. По данным агентства гражданской защиты Португалии, непогода оставила без света около 300 тысяч домохозяйств - повреждено около 200 линий электропередач.