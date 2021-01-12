МИД прогнозирует открытие новых стран для путешествий украинцев

С началом туристического сезона может открыться больше стран. Фото: pixabay

К туристическому сезону осталось недолго.

Именно поэтому с его приближением страны все больше начнут открывать границы для украинцев, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1".

В то же время министр признает, что страны ЕС пока что отгороженные от нас "ковидним занавесом".

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"Но, если у вас есть основания для долгосрочного пребывания на территории Евросоюза, вы можете въехать. Приближается туристический сезон, я думаю, что мы будем видеть волну открытия новых стран", - сказал Кулеба.

С 28 декабря изменяется режим въезда украинцев в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Республике Польша.