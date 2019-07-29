Мгновенная связь с полицией: в Киеве появились кнопки помощи

Автор: fakty.com.ua Чтобы связаться с оператором полиции, достаточно просто нажать на кнопку экстренного вызова.

В Киеве устанавливают кнопки экстренного вызова. В случае чрезвычайной ситуации эти устройства позволят сразу связаться с полицией.

Сообщает пресс-служба МВД на своей официальной странице в Facebook.

"Просто жмешь на кнопку и получаешь связь с оператором полиции. Кстати, оператор видит вас и слышит 24/7, даже если вы не нажали на кнопку помощи, ведь она имеет системы видеонаблюдения и звукозаписи", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день кнопка экстренного вызова уже есть в таких точках столицы:

- Smart street, Салютная, 2

- Аллея художников

- Пейзажная аллея

- Парк "Владимирская горка".

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В детсадах Винницы установят камеры видеонаблюдения. Это должно обеспечить минимальный контроль за посетителями в связи с очередными сообщениями о "заминировании". Добиться обустройства в винницких детсадах системы видеонаблюдения удалось благодаря петиции.