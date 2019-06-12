Международный инвестор Avellana Gold заявил о попытке рейдерского захвата активов компании в Украине

Руководители предприятия, занимающегося разработкой полиметаллических руд в Закарпатье, написали письма президенту, министру внутренних дел и другим чиновникам с жалобой на попытки рейдеров запугать сотрудников и захватить проект по добыче ископаемых.

Компания Avellana Gold, которая работает в Украине с 2016 года и занимается разработкой полиметаллических руд в Закарпатье, заявила, что ее активы пытаются захватить рейдеры, сообщают "Українські новини".

"Мы отправили открытое письмо господину президенту, министру внутренних дел и всем высокопоставленным лицам Украины с просьбой принять все законные меры, поддержать нашу горнодобывающую инвестиционную компанию и остановить попытки запугать наших сотрудников. При вашей поддержке мы серьезно настроены продолжать инвестировать в проект, который в краткосрочной перспективе полностью обеспечит промышленные нужды украинской экономики в производстве некоторых промышленных и драгоценных металлов", – сказано в заявлении Avellana Gold, подписанном генеральным директором компании Брайаном Сэвэджем.

В компании обращают внимание, что за последний год она построила новую фабрику в селе Мужиево, там уже работают 15 специалистов, которые готовят пилотный запуск во второй половине июня 2019 года.

"Наши инвестиции создали привлекательный актив, чего до нас в регионе не было достигнуто за 17 лет. В течение этого периода мы строго соблюдали все законы Украины и боролись со многими попытками противодействия и попытками подтолкнуть нас к переговорам с группами людей, которые называли себя "инвесторами". Однако недавние новости заставили меня просить внимания и помощи для защиты от физической угрозы нашим местным директорам и персоналу", – пишет руководитель компании.

Он заявил, что давление на Avellana Gold началось в мае этого года: лица, представляющие компанию BVI Cengart Financial Inc. – Александр Маштепа, Дмитрий Зайцев и Владимир Гуртовой, публично заявили, что они являются инвесторами Мужиевского месторождения, а также начали информационную атаку: связывали в сообщениях Avellana Gold с представителями предыдущей власти, в частности – с экс-главой МВД Виталием Захарченко.

В мае, утверждают в компании, комитет кредиторов под председательством Дмитрия Зайцева принял незаконное решение о введении процедуры санации ООО "Закарпатполиметаллы" и привлечении якобы нового иностранного инвестора – компании Gofer, основателем которой числится Cengart Financial Inc, а директором – Александр Маштепа.

Зайцева и Маштепу в Avellana Gold Ltd назвали также фигурантами дела о рейдерстве универмага "Украина".

"Также действия Cengart содержат признаки противодействия законной хозяйственной деятельности ЗАО "Карпатская рудная компания", 100% дочерней компанией Avellana Gold Ltd.", – отметил Сэвэдж.

Он считает, что деятельности Gofer может способствовать ряд работников дочерних предприятий и чиновников Министерства экономического развития и торговли Украины.

1 июня на территорию построенной фабрики Avellana Gold Ltd. в селе Мужиево пыталась проникнуть группа неустановленных лиц, они угрожали сотрудникам компании и сельскому главе Мужиево физической расправой, сказано в письме. Об этом инциденте представители фирмы сообщили в полицию Берегово.

В документе глава предприятия упоминает также местного депутата Пейтера Чаба, активиста партии "КМКС Партия венгров Украина", который, по данным Сэвэджа, пытался настроить часть венгерского населения села против экологического проекта инвестора – устранения последствий от деятельности предыдущего пользователя недрами – признанного банкротом ООО "Закарпатполиметаллы".





