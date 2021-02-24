Месяц живем в кабине авто-украинка об особенностях работы дальнобойщицей

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Подготовка к следующему рейсу начинается с приезда домой. Нужно постирать все, что носили месяц рассказывает Марина Баранецкая, которая работает дальнобойщицей в Польше.

"Также закупаем продукты. С одной стороны в каждой стране есть большие супермаркеты, но не всегда можно стать, не всегда у нас есть время. Запас еды надо иметь обязательный. Или нет еды, а ты стал в пробке, что-то случилось. У меня была когда-то ситуация, которая научила, что еду надо иметь всегда. Ездила и каждый день возвращалась домой, брала бутерброды, иногда становилась поесть на заправке или в барах польских, часто привозила бутерброды домой. И в какой-то день проспала и не взяла ничего и я стала в корце на несколько часов. И мне так тогда хотелось есть, будто не ела неделю. Тогда поняла, что вода и провизия должны быть всегда", - рассказывает украинка.

Работает вместе с мужем. Кроме продуктов питания имеют с собой аптечку.

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"Приучилась в машине мыть голову, готовить есть. Купили мультиварку и начали там готовить. Долго искали специальный преобразователь, чтобы она работала. Сейчас это комфортнее, потому что очень проблематично при таком графике стать и готовить себе кушать. В последнее время готовим все, что можно быстро закинуть в мультиварку и оттуда извлечь. Это преимущественно каши, макароны, картофель с мясом".

Имеют любимые продукты в разных странах: Франции - печенье, в Германии – сгущенное молоко и зефир, которых нет в Польше, в Испании – вино.

В очередях на границе не стояли, потому что ездим по Евросоюзу. Не было и природных коллапсов через

"В каждой стране дальнобойщикам платят по - другому. Например, такие же водители во Франции зарабатывали бы значительно больше. Больше всего упали заработки в литовских фирмах. В Польше пока зарплаты не менялись. Зарплата также зависит от системы оплаты. В Польше принято, что официально могут платить за каждый день. Но такого не придерживаются. Есть фирмы, которые платят от километра, процент от оборота, хотя это непрозрачная схема, потому что часто мы не видим бумаг на багаж и не знаем его стоимости.

Больше о профессии дальнобойщицы в журнале "Краина" от 16 февраля