Местные выборы: о нарушении законодательства сообщили более 16 тыс. раз

С 5 сентября по 21 ноября 2020 года поступило 16 664 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

В полиции составили 2480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о 1154 уголовных производств: 737 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 417 - связанных с избирательным процессом.

Автор: Нацполиция В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о 1154 уголовных производств

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36-летний житель Обуховского района Киевской области изготовил фальшивые бюллетени и предлагал избирателям по 100 грн за то, чтобы их бросить.