Месть за Томос: Крымский архиепископ сделал заявление

Архиепископ Климент прогнозирует репрессии после принятия Томосу Фото: depo.ua

15 декабря в Киеве во время Объединительного собора объявили о создании Единой поместной православной церкви. После получения томоса об автокефалии в оккупированном Крыму могут начать мстить церкви Киевского патриархата.

Об этом сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский прежней Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Климент.

Так передает издание Крим.Реалии.

"После получения Томоса ничто и никто не может сдерживать, кроме Бога. Да, действительно, могут быть более жесткие действия в отношении церкви Киевского патриархата после принятия Томосу", - подчеркнул архиепископ Климент.

На одной встречи глава российского "правительства" Крыма Сергей Аксенов говорил, что владыка Лазарь просил не трогать, потому что есть опасения, что если на территории Крыма будут какие-то противоправные движения по церкви Киевского патриархата, это может отразиться на храмах Московского патриархата на материковой Украины.

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Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так - Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.