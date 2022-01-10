Мешанина дождя и снега: погода в начале недели раздражает украинцев

Снегопад во Львове. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

В понедельник, 10 января, в Украине погода будет облачной. На востоке прогнозируется осадки в виде дождя со снегом. На западе станет прохладнее.

Об этом сообщил Гидрометцентр.

Как раз в Харьковской, Донецкой и Луганской областях и ожидается дождь со снегом. Температура воздуха в стране будет днем ​​колебаться +3…-3℃.

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На западе днем -1...3℃, а ночью - -4...6℃. На севере днем -1...3°C, а ночью - -3...5℃. На востоке днем ​​0…+3℃, а ночью – 0…-2℃.

На юге днем ​​+3…5℃, а ночью – -1…+1℃. В центре днем ​​-1…+1℃, а ночью – от 0…-2℃.

Погода в Киеве в течение дня будет облачной, но без осадков. Днем температура будет колебаться -1...3℃, а ночью -1...4℃.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.