Меркель стало плохо рядом с Зеленским

Инцидент с Ангелой Меркель попал на видео. Фото: Укринформ

На встрече с президентом Владимиром Зеленским канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо. На видео видно, что политик начала дрожать.

Зеленский никак не отреагировал на это. Потом Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием.

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"С тех пор я выпила по крайней мере 3 стакана воды - я, очевидно, нуждалась в этом, поэтому сейчас чувствую себя очень хорошо", - сказала Меркель.

"Я стоял рядом с ней, поверьте мне, она была в безопасности", - добавил Зеленский. Меркель в ответ на его комментарий засмеялась.

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелы Меркель Владимир Зеленский заявил, что подготовка к встрече лидеров стран "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России - начнется в июле.