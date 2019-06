Меркель прокомментировала инцидент, который произошел во время встречи с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала инцидент, который произошел во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель, встречая Зеленского возле своего офиса, дрожала и покачивалась. Такое поведение Меркель привлекла внимание журналистов. Об этом сообщает "Европейская правда".

Позже на совместной пресс-конференции с президентом Украины она заверила, что уже чувствует себя лучше.

"С тех пор я выпила по крайней мере три стакана воды. Я, видимо, нуждалась в этом, поэтому сейчас я чувствую себя очень хорошо", - отметила она.

В свою очередь Зеленский добавил, что Меркель была в безопасности, ведь он стоял рядом.

"Я стоял рядом с ней. Поверьте мне, она была в безопасности", - сказал он.

Ангела Меркель в ответ на слова Зеленского засмеялась.

