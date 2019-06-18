Меркель прокомментировала инцидент, который произошел во время встречи с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала инцидент, который произошел во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Меркель, встречая Зеленского возле своего офиса, дрожала и покачивалась. Такое поведение Меркель привлекла внимание журналистов. Об этом сообщает "Европейская правда".
Позже на совместной пресс-конференции с президентом Украины она заверила, что уже чувствует себя лучше.
"С тех пор я выпила по крайней мере три стакана воды. Я, видимо, нуждалась в этом, поэтому сейчас я чувствую себя очень хорошо", - отметила она.
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В свою очередь Зеленский добавил, что Меркель была в безопасности, ведь он стоял рядом.
"Я стоял рядом с ней. Поверьте мне, она была в безопасности", - сказал он.
Ангела Меркель в ответ на слова Зеленского засмеялась.
German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.— DW Politics (@dw_politics) 18 червня 2019 р.
Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7
На встрече с президентом Владимиром Зеленским канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо. На видео видно, что политик начала дрожать.
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