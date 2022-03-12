Мэр оккупированного Геническа уходит в отставку

Во временно оккупированном русскими войсками Геническе мэр Александр Тулупов уходит в отставку. Вместе с ним увольняется почти все руководство города.
Об этом сообщает Бабель.
"Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления", — заявил Александр Тулупов.
24 февраля, в первый день полномасштабной войны России против Украины оккупанты захватили в Геническом районе все государственные структуры. Военная техника зашла в Геническ, в окрестностях установили блокпосты оккупантов.
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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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