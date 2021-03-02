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вторник, 02 марта 2021 23:47

Мэр Николаева придумал наказание для нежелающих вакцинироваться от Covid-19

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Мэр Николаева придумал наказание для нежелающих вакцинироваться от Covid-19
В Николаеве уже сделали прививки 160 работникам больниц. Фото: штаб ООС

Жители Николаева, которые откажутся от вакцинации против Covid-19, будут лечиться за свой счет в случае заражения коронавирусом.

"Я думаю, что далее будет такая история... Мне кажется, что те, кто будут писать отказ от вакцинации, они просто будут лечиться за свой счет. Хочу напомнить, это около 5-10 тысяч гривень в сутки", – сказал мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире своей Facebook-странице.

"Либо вакцинируйтесь, либо готовьте деньги на лечение. Вакцина у нас сертифицированная, является безопасной и, главное, эффективной", – добавил он.

Сенкевич также подчеркнул, что каждый гражданин может записаться в очередь на вакцинацию.

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По его словам, в Николаеве уже сделали прививки 160 работникам городских больниц №1,3,5 и роддома №1. И никаких побочных реакций у них не зафиксировали.

Ранее в Минздраве заявляли, что в течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford.

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от Covid-19, разработанную компаниями "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название CoviShield).

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".

24 февраля в Украине началась вакцинация от Covid-19.

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