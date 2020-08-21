Меняют правила пересечения границы с Беларусью

Для въезда в Беларусь с 1 сентября нужно иметь загранпаспорт. ФОТО: KONKURENT.IN.UA

С 1 сентября будут действовать новые правила въезда на территорию Беларуси для украинцев. Пересечь границу можно будет только при наличии загранпаспорта, говорится в постановлении Кабмина.

"Это улучшит защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация украинцев зарубежными учреждениями является длительной и сложной. А в случае потери паспорта процедура будет более оперативной", - объясняют в Держприкордонлужбе.

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Украинцы, проживающие в приграничных районах, смогут и в дальнейшем ездить в Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении до 18 лет.

В Беларуси освободили 2 украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Их арестовали вечером 12 августа. Тогда снимали задержания мужчины, который просто переходил дорогу.