Меньше всего вакцинаций на Закарпатье и Волыни

Больше всего прививок делают в Киеве, Полтавской и Киевской областях. Фото: Pexels

Больше прививок делают в Киеве, Полтавской и Киевской областях. Меньше всего на Закарпатье и Волыни.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге.

"Сейчас в Украине уже 17 миллионов ​​700 тысяч прививок. 10 миллионов 240 тысяч получили хотя бы одну прививку. Почти 7,5 миллиона человек завершили курс вакцинации против Covid-19. Больше всего взрослого населения по крайней мере одной дозой привили в Киеве - более 50 процентов. На втором месте Полтавская область - 40,1 процента. Замыкает тройку лидеров Киевская область - 39,9 процента. В некоторых регионах не слишком прислушиваются к рекомендациям министерства здравоохранения. Это приводит к низким процентам охвата прививками. Это касается Закарпатской и Волынской областей", - сказал он.

На прошлой неделе в Украине сделали рекордное количество прививок - 1 млн 740 тыс.

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Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста.

Ляшко добавил, что благодаря вакцинации за последнюю неделю удалось спасти 1238 жизней.

13 936 новых случаев Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 ноября. Среди них 905 детей и 111 медработников. В больницы попали 3828 пациентов, не удалось спасти 298. Выздоровели - 5885 чееловек. За все время пандемии в Украине заболели 2 936 238 человек, выздоровели - 2 442 098 человек, умерли - 68 027 пациентов.