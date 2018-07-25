Меньше аптек и лекарства по рецепту: в Украине создали новый закон

В Украине хотят сократить количество аптек. Фото: news.rambler

В Украине может резко сократиться количество аптек, а лекарства будут продавать только по рецепту.

Такие поправки в закон "О лекарственных средствах" предлагают внести нардепы Верховной Рады, пишет obozrevatel.com.

Лекарства разрешат продавать только в аптеках, расположенных не ближе полукилометра друг от друга. Также отменят аптечные сети. Отдельным предпринимателям позволят держать одну аптеку, а компаниям - не более четырех и только в рамках одной области. Восемь аптек дадут открыть фирмам, которые занимаются производством лекарств. При этом учредителей в компаний должно быть не менее трех.

Если же предприниматель захочет открыть свою аптеку, то должен иметь образование магистра по специальности "Фармация", а продавать таблетки смогут только дипломированные провизоры.

По новому закону, большинство лекарств будут давать только по рецепту врача. Это поможет бороться с самолечением, которое приводит к плачевным последствиям.

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Среди специалистов мнение о нововведениях разделилась. Одни считают, что это создаст ажиотаж в больницах, куда массово обращаться по рецепты, другие же поддерживают идею.

Украинцы могли бы покупать лекарства значительно дешевле, если бы существовала сильная законодательная база в вопросах защиты пациентов. Заоблачные цены этих препаратов нельзя объяснить дорогим производством или его уникальностью. Стоимость этих препаратов искусственно удерживается. Несовершенное патентное законодательство [в Украине] дает возможность недобросовестным производителям лекарств зарабатывать на жизнях пациентов.