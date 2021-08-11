Менеджер Ахметова возглавил Укрзализныцю

До сих пор Камишин был советником министра инфраструктуры Александра Кубракова. Фото: LATIFUNDIST

Александра Камишина правительство назначило в. о. председателя правления Укрзализныци.

Он семь лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Также уволили предыдущего руководителя предприятия Ивана Юрика, члена правления Укрзализныци Николая Иванинива.

До сих пор Камишин был советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

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До этого он работал в KPMG в должности аудитора (2006-2008 гг.), в фонде Томаша Фиали Dragon Capital (2008-2012 гг.), генеральным директором KMZ Industries. С июля 2011 года - издатель Latifundist Media. С апреля 2012-го по апрель 2019-го занимал должность менеджера по инвестициям SCM Рината Ахметова. В это же время был членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 года - управляющий партнер Fortior Capital.

Решение СНБО о введении временной администрации в Укрзализныце и увольнении всего состава правления и набсовета могло быть инициировано международными партнерами Украины, которые признали неэффективность реформы корпоративного управления на госпредприятиях.