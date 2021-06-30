Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев

Владелец киевской Первой городской студии траурных церемоний Евгений Минченко 12 лет отработал в различных отделах Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Подобным занимался и после переезда в Харьков и Киев. Собственное дело начал в 2018-м.

В разговоре с Gazeta.ua составил свой список смертей украинцев, которые его больше всего поразили.

Автор: Предоставлено Евгением Минченко Евгений Минченко, 40 лет, врач-судмедэксперт, владелец столичной Первой городской студии траурных церемоний Родился в Донецке, окончил Донецкий национальный медицинский университет. С 2003-го до 2014 года работал в Донецком областном бюро судебно-медицинской экспертизы в разных отделах. В частности, в отделе экспертизы трупов, отделе комиссионных экспертиз, заведовал организационно-методическим отделом. Летом 2014 года переехал в Харьков, где также работал экспертом. Кроме этого, преподавал в Донецком институте внутренних дел и проводил занятия для врачей интернов судебно-медицинских экспертов. В Киеве работал в главном бюро судебно-медицинских экспертиз. Уволился со службы осенью 2015 года. Сразу начал работать в частной ритуальной фирме. В 2018 году открыл собственное дело и создал студию траурных церемоний.

Гибель в перестрелке:

Это был 1994-й год. Дончанин выходил из своего подъезда, выносил из дома мусор. В это время на улице мимо его дома проезжал кортеж. Началась перестрелка - покушались на одного известного криминального авторитета. Шальная пуля случайно попала в несчастного мужчину. От ранения он погиб на месте. Интересно, что больше никто не пострадал, кроме него и окон жилых домов в радиусе 500 метров.

Гибель от снаряда:

Лет 8 назад в городе Павлоград местные увлекались сбором антиквариата. С металлоискателями ходили местам боевых действий Второй мировой войны, искали оружие и его обломки. Их реставрировали и продавали дорого. 45-летний мужчина нашел снаряд и принес домой, чтобы в подвале восстановить его и почистить. Когда приступил к работе, что-то пошло не так находка взорвалась. Коллекционер погиб мгновенно от взрывчатых травм и переломов. Заряда хватило только на подвал. Дом уцелел, но стекла повылетали. Дома на тот момент была его жена.

Смерть от лап слона:

Это произошло на курорте Шри-Ланка. Молодая пара после свадьбы улетела на отдых в медовый месяц. Мужчина и женщина вдвоем решили устроить себе экскурсию по джунглям на мопедах. Гида с ними не было. Вдруг на них из чащи выбежал слон. От испуга супруги начали убегать в разные стороны. Великан взялся гнаться за парнем. Затоптал несчастного. Мужчина скончался от массивной тупой травмы тела - слон раздавил его. Девушка смогла спастись. Историю рассказала мать погибшего.

Трагедия в зоопарке:

Случай произошел в зоопарке лет 10 назад. Группа подростков пришла посмотреть на животных. Между ними завязался спор, кто осмелится залезть в клетку к белого медведя. Юноши спрятались от охранников и дождались пока на улице стемнеет, а зоопарк закроется. Ночью один из парней залез в клетку. Хищнику это не понравилось и он набросился на подростка, схватил его и начал раздирать. Работники зоопарка услышали крики. Пытались вырвать подростка из лап животного. Все было напрасно, медведя пришлось застрелить. Парень скончался в больнице.

Гибель в бане:

История случилась 15 лет назад. Компания ребят, лет 20, в Донецке отдыхали в бане. Выпили много алкоголя и в нетрезвом состоянии решили посоревноваться, кто дольше всего просидит в парилке. Победитель погиб. Ребята по очереди выходили, а один остался. Его нашли уже мертвым.

Трагедия в парке аттракционов:

В 2006 году в Донецк приехал странствующий парк аттракционов. В числе развлечений был автодром. У 19-летней девушки, которая решила прокатиться на машинках, на шее был шарф. Свободный конец упал на колесо авто и шею резко затянуло в петлю. От асфиксии смерть наступила мгновенно. После трагедии на этом месте больше никогда не устанавливали аттракционы.

"Воскресение" мертвого:

В 2011 году зимой были сильные метели. Из-за этого на дорогах образовались пробки. Утром поступил сигнал о смерти сторожа в одном дачном секторе. На вызов приехали около 16:00. Из-за метели невозможно было быстрее добраться. На полу, в холодной сторожке без отопления, лицом вниз лежал 56-летний мужчина. В ходе осмотра не обнаружили признаков жизни. Однако заметил, что на теле нет характерных трупных пятен, которые должны были за это время проявиться. Расстегнул пуговицы на верхней одежде, чтобы проверить, нет ли переломов и признаков насильственной смерти. В тот момент, когда прикоснулся к ребрам и немного надавил, он начал дышать. Было неприятно, понятые испугались. "Мы его еще утром мертвым нашли", - говорили. Сразу вызвали "скорую", но по дороге сторож умер от переохлаждения. Оказалось, что он распивал алкоголь, упал и заснул, а в помещении было очень холодно. Когда происходил осмотр - организм был в агоническом состоянии.

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Догнала пуля собрата:

Весна 2014 года. В Донецком аэропорту стояла часть военных срочников. Боевых действий там еще не было, однако атмосфера была напряженной. Ребята служили молодые, лет 18-19. На посту один из них ушел в "кусты". Напарник подумал, что это кто-то пытается пробраться и застрелил парня.

Расстрел в комендантский час:

Это было в июне 2014 года в Донецке. Тогда трупы привозили прямо в морг, иногда - целыми грузовиками. Приехали вооруженные мужчины, но не в форме, поэтому трудно было понять, кто это. Доставили два трупа, молодых ребят лет 18-ти, с огнестрельными ранениями в грудную клетку и контрольными - в голову. "Мы их расстреляли только что, это шпионы", - объяснили молодые люди из комендантской роты. Однако на самом деле это были обычные юноши, дети. Гуляли во время комендантского часа и без документов. За это их и убили.

Шальная пуля:

В 2012 году в одной из многоэтажек мужчина взял в заложники ребенка соседа, 12-летнюю девочку. Он был пьян и приставил нож к ее горлу. Правоохранители вели переговоры с ним около шести часов. Когда разговоры зашли в тупой угол, надо было действовать радикально. Преступник выключил свет в квартире, было темно. Начальник одного из райотделов милиции Донецка, полагаясь на собственные ощущения, из-за двери выпустил несколько пуль. Все они попали в голову и тело преступника, а девочка осталась невредимой. Ее удалось спасти.

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