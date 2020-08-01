Медработникам повышают зарплату

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал повышение зарплат врачам. фото medcv.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал повышение зарплат врачам.

"С 1 сентября будет поднята заработная плата для всех медицинских работников, в том числе - работников экстренной медицинской помощи", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

"В экстренной медицинской помощи работают 40 000 человек и наша задача сделать их работу достаточно комфортной, чтобы они могли профессионально оказывать медицинскую помощь. Прежде всего - это повышение зарплаты, которая в них недопустимо малой и не повышалась почти 30 лет. С 1 июля им поднят финансирования на 40% ", - заявил Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Киеве: какой из районов "лидирует"

Глава Минздрава добавил, что в бюджете 2021 будет предлагать существенно повысить заработную плату работникам экстренной медицинской помощи. В частности, по его словам, водитель скорой, который сегодня получает зарплату 4,5-5 тыс. грн, должен получать 10-12 тыс. грн.

С 1 августа, адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая "зеленую" зону. Наиболее жесткий карантин будет действовать - в "красной". Переход региона с одной в другую зону возможен при условии, что там 5 дней подряд есть изменения одного из определенных показателей.