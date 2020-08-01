Медработникам повышают зарплату

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 621
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5931
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 864
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 756
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 549
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1089
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4590
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Фото
Все фото
24
6
6
9
5
Пахлава, вино, креветки - как украинцы отдыхают на Черном море
Пахлава, вино, креветки - как украинцы отдыхают на Черном море
В Киеве за неправильную парковку эвакуировали элитный спорткар
В Киеве за неправильную парковку эвакуировали элитный спорткар
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
Цены на продукты не меняются годами – украинка о жизни в Китае
Цены на продукты не меняются годами – украинка о жизни в Китае
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
Видео
Все видео
Коронавирус: обновленные данные по Украине
Коронавирус: обновленные данные по Украине
Опять более тысячи: Украина не сбавляет темпы в распространении коронавируса
Опять более тысячи: Украина не сбавляет темпы в распространении коронавируса
Авиакатастрофа МАУ: начались переговоры о выплате компенсаций
Авиакатастрофа МАУ: начались переговоры о выплате компенсаций
Парень, потерявший на Донбассе ноги и руку, переплыл Днепр
Парень, потерявший на Донбассе ноги и руку, переплыл Днепр
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5931
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 639
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 549
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 720
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
суббота, 01 августа 2020 10:45

Медработникам повышают зарплату

  Комментировать
Медработникам повышают зарплату
Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал повышение зарплат врачам. фото medcv.gov.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал повышение зарплат врачам.

"С 1 сентября будет поднята заработная плата для всех медицинских работников, в том числе - работников экстренной медицинской помощи", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

"В экстренной медицинской помощи работают 40 000 человек и наша задача сделать их работу достаточно комфортной, чтобы они могли профессионально оказывать медицинскую помощь. Прежде всего - это повышение зарплаты, которая в них недопустимо малой и не повышалась почти 30 лет. С 1 июля им поднят финансирования на 40% ", - заявил Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Киеве: какой из районов "лидирует"

Глава Минздрава добавил, что в бюджете 2021 будет предлагать существенно повысить заработную плату работникам экстренной медицинской помощи. В частности, по его словам, водитель скорой, который сегодня получает зарплату 4,5-5 тыс. грн, должен получать 10-12 тыс. грн.

С 1 августа, адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая "зеленую" зону. Наиболее жесткий карантин будет действовать - в "красной". Переход региона с одной в другую зону возможен при условии, что там 5 дней подряд есть изменения одного из определенных показателей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медработникам повышают зарплату». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Крымский хан пожаловался на казаков литовскому князю

Английские моряки считали эскимосов азиатами

Над советской субмариной подняли украинский флаг

Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 11052
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
4
 1 Просмотров: 10332
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло Просмотров: 8586
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 6552
Купить квартиру: кто чаще всего вкладывает деньги в недвижимость
Купить квартиру: кто чаще всего вкладывает деньги в недвижимость Просмотров: 5463
Общество
Беларусь пригласили в "Люблинский треугольник"
Беларусь пригласили в "Люблинский треугольник" Просмотров: 63
В Луцке и Тернополе поезда не будут останавливаться
В Луцке и Тернополе поезда не будут останавливаться Просмотров: 99
С 1 августа действуют новые правила карантина: что изменилось
С 1 августа действуют новые правила карантина: что изменилось Просмотров: 414
Снизятся цены на газ для населения
Снизятся цены на газ для населения Просмотров: 567
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
8
 2 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
42
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
12
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
10
Нацкорпус обратился в Минюст с требованием запретить пророссийские партии
3
Над советской субмариной подняли украинский флаг
2
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
Голосов: 52478
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua