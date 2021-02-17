Медики требовали 40 тыс. грн за группу инвалидности.

В Киеве задержали двух медиков, которые требовали десятки тысяч гривен за группу инвалидности.
Об этом сообщает пресс служба Киевской городской прокуратуры.
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По словам правоохранителей, медработники требовали у пациента 40 тыс. гривен за направление на медико-социальную экспертизу и установления группы инвалидности.
После получения части обусловленной суммы медиков задержали.
На Харьковщине подполковника налоговой милиции поймали на взятке. Он требовал под предпринимателя $ 20 тыс. за закрытие уголовного производства и возвращении изъятого имущества.
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