Медики опубликовали впечатляющую статистику заболеваний корью в Украине

В Украине снова увеличивается количество заболеваний корью, медики опубликовали статистику. Фото: PRM

В Украине снова увеличилось количество случаев заболевания корью.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так в период с 24 апреля по 2 мая корью заболело 1143 человека. Тогда как на прошлой неделе количество заболевших составило 1070 человек и это был рекордный показатель с начала вспышки эпидемии. Согласно информации министерства, на этой неделе корью заболели 595 взрослых и 548 детей.

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Общее количество заболевших этой болезнью с начала года составляет 12828 человек. Наибольший показатель наблюдается в Ивано-Франковской области - 2034 больных, самый низкий в Луганской области - 6 людей.

По заказу Министерства здравоохранения Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществил поставку новой партии вакцин против кори, паротита и краснухи (КПК). В Украину прибыли 800 тыс. доз.