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среда, 23 декабря 2020 05:21

Медицинский каннабис скоро будут применять в Украине - Арахамия

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Медицинский каннабис скоро будут применять в Украине - Арахамия
Собираются легализовать медицинский каннабис. Фото: Reuters

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия раскрыл механизмы применения в Украине медицинского каннабиса.

Решение о применении медицинского каннабиса уже "почти готово", Арахамия сказал, отвечая на вопрос о реализации результатов опроса президента и соответствующих законодательных инициатив, пишет "Униан".

"Вы же понимаете, что такое медицинский каннабис. Мы не говорим о выращивании в Украине и так далее. И мы решили, что можем без законопроекта, а актами Кабмина фактически решить этот вопрос. Так называемый красный рецепт - это все опиаты, они идут за "красным рецептом". Добавить просто в этот список все лекарства, в которых нуждаются онкобольные и другие", - сказал он.

Список этих препаратов будет расширен и протестирован такой механизм помощи больным в течение трех-четырех месяцев.

"Тогда уже можем рассматривать непосредственно в парламенте вопрос локализации - то есть, производства этих лекарств на территории Украины. А пока можно использовать импортные препараты", - пояснил Арахамия.

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Между тем, Организация Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из категории опасных наркотиков в мире.

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