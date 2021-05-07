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пятница, 07 мая 2021 13:58

Медицинский гороскоп на 7 мая: много секса и никаких энергетиков

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Медицинский гороскоп на 7 мая: много секса и никаких энергетиков
Больным радикулитом следует быть осторожными. Не поднимайте тяжести. Фото: pixabay.com

7 мая не отказывайте себе в полноценной половой жизни. Это один из природных рецептов поддержания гормонального баланса в организме. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет наблюдаться тенденция к повышению внутричерепного давления, - говорит астролог. - Дозируйте физические нагрузки. Не работайте длительное время под открытым солнцем. Больным радикулитом следует быть осторожными. Не поднимайте тяжести. Погрейте поясницу. Не злоупотребляйте спиртными напитками и энергетиками. Поберегите печень. Вечер проведите с любимыми. Получайте удовольствие от интимного общения".

Овен

Берегите спину от травм. Из-за резкого неудачного движения возможно смещение дисков позвоночника. Начните лечение сколиоза.

Телец

Чаще будут беспокоить приступы головной боли. Имейте с собой обезболивающие таблетки. Усилится реакция организма на изменение погоды.

Близнецы

Берегите горло от простуды. В результате переохлаждения можно потерять голос. Пейте теплые напитки. Старайтесь больше молчать.

Рак

Операции на половых органах следует отложить. Нельзя делать аборты. Хорошо обрабатывайте поверхность ран. Остерегайтесь инфицирования.

Лев

Напомнят о себе болезни почек. Подождите до следующей недели с началом нового курса лечения. Пейте негазированную минеральную воду.

Дева

Не стоит начинать прием новых фармпрепаратов. Эксперименты с экзотическими блюдами перенесите на потом. Остерегайтесь отравления.

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Весы

Серьезно отнеситесь к лечению насморка. Не допускайте заболевания гайморитом. Операции на гортани пройдут успешно.

Скорпион

Медленно будут выводиться шлаки из организма. Не злоупотребляйте лекарствами. Хорошее время для начала борьбы с вредными привычками.

Стрелец

Повышается ломкость сосудов. Больным гипертонией желательно быть осторожными. Есть риск внутренних кровоизлияний. Сохраняйте спокойствие.

Козерог

Склонные к судорогам должны быть осторожными на воде и за рулем. Не допускайте нервных срывов. Перед сном расслабьтесь в теплой ванне.

Водолей

Анализы крови могут быть неудовлетворительными. Поддерживайте нормальный уровень гемоглобина. Полноценное питание сочетайте с витаминотерапией.

Рыбы

Защитите руки от контакта с бытовой химией. Появление красных пятен на коже может свидетельствовать об аллергической реакции. Не стоит красить волосы.

Астрологиня рассказала, что интересного готовит 7 мая.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
07
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