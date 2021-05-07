Медицинский гороскоп на 7 мая: много секса и никаких энергетиков

7 мая не отказывайте себе в полноценной половой жизни. Это один из природных рецептов поддержания гормонального баланса в организме. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Будет наблюдаться тенденция к повышению внутричерепного давления, - говорит астролог. - Дозируйте физические нагрузки. Не работайте длительное время под открытым солнцем. Больным радикулитом следует быть осторожными. Не поднимайте тяжести. Погрейте поясницу. Не злоупотребляйте спиртными напитками и энергетиками. Поберегите печень. Вечер проведите с любимыми. Получайте удовольствие от интимного общения".
Овен
Берегите спину от травм. Из-за резкого неудачного движения возможно смещение дисков позвоночника. Начните лечение сколиоза.
Телец
Чаще будут беспокоить приступы головной боли. Имейте с собой обезболивающие таблетки. Усилится реакция организма на изменение погоды.
Близнецы
Берегите горло от простуды. В результате переохлаждения можно потерять голос. Пейте теплые напитки. Старайтесь больше молчать.
Рак
Операции на половых органах следует отложить. Нельзя делать аборты. Хорошо обрабатывайте поверхность ран. Остерегайтесь инфицирования.
Лев
Напомнят о себе болезни почек. Подождите до следующей недели с началом нового курса лечения. Пейте негазированную минеральную воду.
Дева
Не стоит начинать прием новых фармпрепаратов. Эксперименты с экзотическими блюдами перенесите на потом. Остерегайтесь отравления.
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Весы
Серьезно отнеситесь к лечению насморка. Не допускайте заболевания гайморитом. Операции на гортани пройдут успешно.
Скорпион
Медленно будут выводиться шлаки из организма. Не злоупотребляйте лекарствами. Хорошее время для начала борьбы с вредными привычками.
Стрелец
Повышается ломкость сосудов. Больным гипертонией желательно быть осторожными. Есть риск внутренних кровоизлияний. Сохраняйте спокойствие.
Козерог
Склонные к судорогам должны быть осторожными на воде и за рулем. Не допускайте нервных срывов. Перед сном расслабьтесь в теплой ванне.
Водолей
Анализы крови могут быть неудовлетворительными. Поддерживайте нормальный уровень гемоглобина. Полноценное питание сочетайте с витаминотерапией.
Рыбы
Защитите руки от контакта с бытовой химией. Появление красных пятен на коже может свидетельствовать об аллергической реакции. Не стоит красить волосы.
Астрологиня рассказала, что интересного готовит 7 мая.
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