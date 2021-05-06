Медицинский гороскоп на 6 мая: для каких дел этот день самый удачный

Это удачный день, чтобы проводить коррекцию зрения и подбирать очки. Фото: pixabay.com

6 мая стоит пойти в парикмахерскую. Новая прическа вам подойдет. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будьте осторожны с острыми предметами, - говорит астролог. - Остерегайтесь травм. будьте внимательны за рулем. Продолжается опасный период. Больше пейте. Не допускайте обезвоживания организма. Это удачный день, чтобы проводить коррекцию зрения и подбирать очки. Можно удалять мозоли и начинать закаливание".

Овен

Будьте разборчивы в интимных отношениях. Остерегайтесь инфекции, передающейся половым путем. Не пользуйтесь чужими гигиеническими средствами.

Телец

Повышается ломкость волос и ногтей. Поддержите организм витаминами и минералами. Сделайте солевые ванны для рук.

Близнецы

Смотрите под ноги во время передвижения. Берегитесь вывиха суставов нижних конечностей. Перед тренировкой фиксируйте их эластичным бинтом.

Рак

Не принимайте фармпрепаратов для снижения веса. Посетите фитнес-центр. Приобретите абонемент на регулярное посещение бассейна.

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Лев

После еды будет возникать брожение в кишечнике. Время пополнить полезную микрофлору.

Дева

Могут возникать проблемы с памятью. Быстро будет наступать усталость и головокружение. Вам нужен полноценный отдых.

Весы

Обостряются болезни сосудов. Ухудшается периферийное кровоснабжение. Могут мерзнуть конечности. Двигайтесь больше.

Скорпион

Лечение органов зрения лучше начать на следующей неделе.

Стрелец

Отложите эксперименты с новыми косметическими препаратами. Не занимайтесь самолечением. Есть риск появления аллергических реакций.

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Козерог

Больным анемией стоит позаботиться о своем здоровье. Есть риск резкого снижения уровня гемоглобина. Полноценно питайтесь.

Водолей

Может вернуться недолеченная простуда. Стимулируйте полноценное выделение мокроты. Обратитесь к советам народной медицины.

Рыбы

Начните день с гимнастики для развития подвижности суставов. Примите контрастный душ. Не пользуйтесь лифтом.

Астролог предупредила, чего нельзя делать 6 мая.