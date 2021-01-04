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вторник, 05 января 2021 07:00

Медицинский гороскоп на 5 января: чего нельзя делать в этот день

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Медицинский гороскоп на 5 января: чего нельзя делать в этот день
Пейте чистую воду перед едой. Ешьте больше сырых овощей и фруктов. Фото: pixabay.com

5 января повышается ломкость волос. Воспользуйтесь средствами для укрепления их корней. В эти дни нельзя стричься и красить волосы. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"По возможности откажитесь от внутривенных инъекций, - говорит астрологиня. - Не провоцируйте воспалительных заболеваний сосудов. Нельзя проводить переливание крови. Склонным к запорам людям следует избегать тяжелых блюд. Пейте чистую воду перед едой. Ешьте больше сырых овощей и фруктов. Нельзя идти на спортивные рекорды. Будут беспокоить одышка и боль в груди".

Овен

Внимания потребуют стопы. Носите удобную просторную обувь. Не удаляйте мозолей на ногах. Сделайте перед сном расслабляющие ванночки.

Телец

Начните курс оздоровительного массажа. Помогайте телу освободиться от шлаков. Пейте чистую воду.

Близнецы

Повышается кислотность желудочного сока. Не налегайте на кисленькое. Склонным к изжоге стоит хорошо продумать дневной рацион.

Рак

Начните утро с тонизирующих процедур. Примите контрастный душ. Разотритесь полотенцем. Удерживайте бодрое настроение в течение дня.

Лев

Снижается уровень кальция. Предоставьте организму минеральную поддержку. Ешьте кисломолочные продукты.

Дева

Поддерживайте эмоциональное равновесие. Старайтесь продумывать проблемные ситуации, а не переживать их.

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Весы

Отложите проведение плановых операций на органах брюшной полости. Послеоперационный период будет проходить трудно.

Скорпион

Здоровье находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Старайтесь не провоцировать обострение хронических болезней.

Стрелец

Не занимайтесь сами удалением угрей. Позаботьтесь о дополнительном очищение, увлажнение и подпитки кожи лица. Подберите для себя новую косметическую программу.

Козерог

Поставленные в этот день пломбы недолго прослужат. Лучше провести профилактику заболеваний зубов. Лечение отложите.

Водолей

Избегайте появления болезнетворной кишечной инфекции. Не пробуйте продуктов на рынке. Употреблять в пищу сырые яйца опасно.

Рыбы

Органы чувств могут вас подвести. Будете плохо различать вкус и обоняние. Не стоит подбирать духи и дегустировать новые продукты.

В течение недели с 4 по 10 января не радуйтесь возвращению в вашу жизнь бывших возлюбленных. С ними вернутся и неприятные воспоминания. Астрологиня сделала подробный прогноз на Рождественскую неделю.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
05
января

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