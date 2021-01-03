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Медицинский гороскоп на 4 января: что поможет преодолеть мигрень

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Медицинский гороскоп на 4 января: что поможет преодолеть мигрень
Не злоупотребляйте тонизирующими препаратами. Чаще меняйте формы деятельности. Фото: pixabay.com

4 января ваш нос будет особенно чувствительным к запахам. Можно заняться ароматерапией. Примите вечером ванну с эфирными маслами. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Будет остро ощущаться общая слабость организма, - говорит астрологиня. - Хорошо отдохните в выходные. Не злоупотребляйте тонизирующими препаратами. Чаще меняйте формы деятельности. Откажитесь от употребления молочных продуктов. Они будут вызывать процессы брожения в кишечнике. Голодать в эти дни нельзя. Будут надоедать мигрени. Чтобы их преодолеть, имейте с собой обезболивающее и больше времени проводите на свежем воздухе. Прогулки будут оздоравливать и подбадривать".

Овен

Внимания потребует позвоночник. Займитесь укреплением мышц спины. Остерегайтесь падения.

Телец

Склонным к мигреням желательно иметь с собой лекарства. Головная боль будет мешать сосредоточиться на работе даже здоровым людям.

Близнецы

Прогнозируется ухудшение состояния больных панкреатитом. Желудок будет хуже справляться с перевариванием пищи. Ешьте маленькими порциями.

Рак

Мобилизуйте защитные силы организма. Вместо кофе пейте чай из целебных трав. Добавляйте в пищу больше зелени.

Лев

Беспокойный день. Будет ощущаться общая подавленность. Поддерживайте бодрость тела. Это поможет восстановить хорошее настроение.

Дева

Вечером будут отекать ноги. Особенно это будет касаться людей с заболеваниями сосудов и беременных. Позаботьтесь о себе.

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Весы

Снижается острота слуха. Берегите уши от сквозняков и ветров. Простуда может дать осложнения на нервную систему. Будут прогрессировать неврозы.

Скорпион

Новые косметические препараты могут дать аллергическую реакцию. Не испытывайте их на себе перед выходом на работу. Сделайте это вечером.

Стрелец

Болезни половых органов могут провоцировать снижение потенции. Не допускайте перехода заболевания в хроническую стадию. Вовремя обращайтесь к врачу.

Козерог

Позаботьтесь о дополнительном увлажнении кожных покровов. Не допускайте обезжиривания кожи рук от длительного контакта со средствами бытовой химии.

Водолей

Избегайте появлению кишечных инфекций. Проверяйте срок годности консервов к потреблению. Не пейте сырой воды.

Рыбы

После сна могут появиться отеки под глазами. Стимулируйте выведение жидкости из организма. Обратитесь за консультацией к урологу в случае появления боли в области почек.

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Автор: Gazeta.ua
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Дата
04
января

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