Медицинский гороскоп на 30 декабря: чего нельзя делать в этот день

Трудно будет оставаться собранными. Не стоит в этот день проводить переговоры, испытывать чье-то терпение и нарушать обещания. Фото: pixabay.com

30 декабря вы плохо будете переносить смену климата. Далекое путешествие не доставит удовольствия. Отдохните дома. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не пейте воду из открытых источников, спровоцируете желудочные расстройства, - говорит астрологиня. – Могут возникать проблемы с памятью. Трудно будет оставаться собранными. Не стоит в этот день проводить переговоры, испытывать чье-то терпение и нарушать обещания. Испортите нервы себе и другим. Ваше тело потребует дополнительного тепла. Не допускайте переохлаждения. Больше двигайтесь. Пейте безалкогольные горячие напитки".

Овен

Позаботьтесь о своей фигуре. Отдайте предпочтение низкокалорийным блюдам. Начните борьбу с лишним весом.

Телец

Восхищаться нетрадиционными методами лечения не следует. Ваш организм может неадекватно отреагировать на подобные эксперименты.

Близнецы

Вы не будете успевать за ночь хорошо отдохнуть. Ложитесь спать раньше обычного времени. Хорошо проветривайте комнату перед сном.

Рак

Избегайте появление сердечных приступов. Не беспокойтесь чрезмерно о каждой мелочи. Гипертоникам следует иметь с собой лекарства.

Лев

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Может ощущаться сонливость в течение дня. Чередуйте умственный и физический труд.

Дева

Напомнят о себе энтериты и колиты. Обратитесь за советом к врачу. Здоровым желательно отказаться от блюд, которые раздражают слизистую кишечника.

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Весы

Проведите разгрузочный день, но не допускайте обезвоживания организма. Основу рациона в это время должны составлять овощи и фрукты.

Скорпион

Не одевайте чужую обувь. Не ходите босиком в бассейне и бане. Избегайте заражения грибковой инфекцией. Уделите больше внимания личной гигиене.

Стрелец

В рабочем помещении и дома организуйте постоянное движение холодного воздуха. Вы плохо будете чувствовать себя в душной атмосфере.

Козерог

Возможно обострение конъюнктивита. Избегайте попадания грязи на слизистую глаза.

Водолей

Следите за своевременным опорожнением мочевого пузыря. Есть опасность обострения цистита. При появлении боли внизу живота следует обратиться к урологу.

Рыбы

Будьте осторожны на кухне во время приготовления блюд. Остерегайтесь появления ожогов. Следите также при работе с острыми инструментами.

Что надо сделать 30 декабря, чтобы достойно провести високосный год.