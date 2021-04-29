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пятница, 30 апреля 2021 08:00

Медицинский гороскоп на 30 апреля: кому надо ложиться спать раньше

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Медицинский гороскоп на 30 апреля: кому надо ложиться спать раньше
Будет надоедать высокое давление. Не стоит долго сидеть на солнце. Фото: pixabay.com

30 апреля стоит позаботиться о здоровом питании. Диета поможет вывести шлаки из организма. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не стоит игнорировать боли в спине, - говорит астролог. - Запишитесь на прием к мануальному терапевту. Будет надоедать высокое давление. Не стоит долго сидеть на солнце. Хорошо пройдут процедуры закаливания. Откажитесь от татуировок и пластических операций. Тельцам, Девам и Рыбам надо ложиться спать раньше".

Овен

Будут болеть места бывших переломов и вывихов. Вы начнет сильно реагировать на изменение погоды. Откажитесь от тонизирующих напитков.

Телец

Замените мясные блюда на рыбные. Не пейте газированных напитков. Желательно придерживаться принципа раздельного питания.

Близнецы

Займитесь укреплением ногтей. Усильте уход за волосами. Защитите его от негативных воздействий внешней среды.

Рак

Во время незначительных нагрузок может усиливаться сердцебиение. Не планируйте длительных пеших переходов.

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Лев

Операции на органах зрения лучше отложить. Берегите глаза от попадания пыли и грязи. Возможно обострение конъюнктивита.

Дева

Хорошее самочувствие поддержите утренними тонизирующими процедурами. Заражайте окружающих жизнерадостным настроением.

Весы

Повышается ломкость сосудов. Двигайтесь осторожно. Падение может вызвать внутреннее кровотечение. Гематомы долго не будут исчезать.

Скорпион

Хорошо пройдут процедуры, направленные на снижение веса. Не переедайте в этот день. Организм будет нуждаться очистки.

Стрелец

Появятся высыпания на коже. Обострятся болезни психосоматического происхождения. Старайтесь меньше нервничать.

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Козерог

Не начинайте курс физиотерапевтических процедур. Откажитесь от похода в сауну. Прогревание тела может навредить вам.

Водолей

Лежащим больным следует строго соблюдать постельный режим. Возможно ухудшение самочувствия. Здоровые будут быстро уставать.

Рыбы

Молодым мамам не следует отлучать детей от груди. Их иммунная система может будет сейчас обеспечить надежную защиту.

30 апреля не стоит праздновать дни рождения. Это время покоя и тишины.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
30
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