Медицинский гороскоп на 29 апреля: у кого откроется второе дыхание

Лучшим лекарством будет хорошее настроение. Фото: pixabay.com

29 апреля гастрономические эксперименты могут закончиться печально. Не изменяйте привычного рациона питания. Откажитесь от экзотических напитков. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ведите себя осторожно с огнеопасными веществами, - говорит астролог. - Соблюдайте правила безопасности при использовании фейерверков. Прогуляйтесь свежим воздухом. Расправьте плечи. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Хорошо проветривайте комнату перед сном. Не спешите налегать на медикаменты. Лучшим лекарством будет хорошее настроение. Удерживайте внутреннее равновесие. Второе дыхание откроется у Львов, Козерогов и Водолеев".

Овен

Простуда может дать осложнения. Берегитесь заболевания гайморитом. Оперативные вмешательства лучше отложить.

Телец

Есть риск появления воспалительных процессов в мочегонных путях. Не медлите с лечением. Уделите внимание личной гигиене.

Близнецы

Особенно уязвимой будет печень. Откажитесь от употребления алкогольных напитков. Перейдите на диетическое питание.

Рак

Осторожнее на крутых поворотах. Берегитесь падения. Кости будут легко ломаться. Не пора обращаться к мануальному терапевту.

Лев

Отложите операции по удалению опухолей и наростов. Плохо будет переноситься наркоз. Хирургическое вмешательство придется повторять.

Дева

Не следует сдавать донорской крови. Поддержите работу органов кроветворения. Уровень гемоглобина может снизиться.

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Весы

Не идите к стоматологу. Удаление и протезирование зубов пройдет с осложнениями. Сделайте профилактику заболевания десен.

Скорпион

Следите за своевременным выводом жидкости. Могут беспокоить камни в мочегонных путях.

Стрелец

Продолжается аварийно опасный период. будьте осторожны при работе с острыми предметами. Будьте внимательны на дорогах.

Козерог

Чаще давайте ногам отдых. Бывшие травмы могут мешать свободно передвигаться. Берегите колени.

Водолей

Остерегайтесь травм глаз. Будет наблюдаться снижение остроты зрения. Позаботьтесь о хорошее освещение рабочего помещения.

Рыбы

Хорошо одевайтесь перед выходом на улицу вечером. Не пейте холодных напитков. Остерегайтесь простуды. Она может давать тяжелые последствия.

Астролог дала прогноз на 29 апреля и рассказала, что нужно делать в Чистый четверг.