Медицинский гороскоп на 29 апреля: у кого откроется второе дыхание

 
Ексклюзивы
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 315
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 243
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 630
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 927
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
4 Просмотров: 531
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 351
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 90
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Просмотров: 756
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 216
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 900
Фото
Все фото
3
5
3
10
4
На Луганщине предотвратили теракт против военных
На Луганщине предотвратили теракт против военных
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
Чернобыльской дорогой &quot;дефилировала&quot; лошадь Пржевальского
Чернобыльской дорогой "дефилировала" лошадь Пржевальского
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
На месте расстрела УПА построили супермаркет
На месте расстрела УПА построили супермаркет
Видео
Все видео
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Интервью
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 315
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1107
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 945
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1971
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 180
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 09:04

Медицинский гороскоп на 29 апреля: у кого откроется второе дыхание

  Комментировать
Медицинский гороскоп на 29 апреля: у кого откроется второе дыхание
Лучшим лекарством будет хорошее настроение. Фото: pixabay.com

29 апреля гастрономические эксперименты могут закончиться печально. Не изменяйте привычного рациона питания. Откажитесь от экзотических напитков. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ведите себя осторожно с огнеопасными веществами, - говорит астролог. - Соблюдайте правила безопасности при использовании фейерверков. Прогуляйтесь свежим воздухом. Расправьте плечи. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Хорошо проветривайте комнату перед сном. Не спешите налегать на медикаменты. Лучшим лекарством будет хорошее настроение. Удерживайте внутреннее равновесие. Второе дыхание откроется у Львов, Козерогов и Водолеев".

Овен

Простуда может дать осложнения. Берегитесь заболевания гайморитом. Оперативные вмешательства лучше отложить.

Телец

Есть риск появления воспалительных процессов в мочегонных путях. Не медлите с лечением. Уделите внимание личной гигиене.

Близнецы

Особенно уязвимой будет печень. Откажитесь от употребления алкогольных напитков. Перейдите на диетическое питание.

Рак

Осторожнее на крутых поворотах. Берегитесь падения. Кости будут легко ломаться. Не пора обращаться к мануальному терапевту.

Лев

Отложите операции по удалению опухолей и наростов. Плохо будет переноситься наркоз. Хирургическое вмешательство придется повторять.

Дева

Не следует сдавать донорской крови. Поддержите работу органов кроветворения. Уровень гемоглобина может снизиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как подготовиться к ВНО за месяц

Весы

Не идите к стоматологу. Удаление и протезирование зубов пройдет с осложнениями. Сделайте профилактику заболевания десен.

Скорпион

Следите за своевременным выводом жидкости. Могут беспокоить камни в мочегонных путях.

Стрелец

Продолжается аварийно опасный период. будьте осторожны при работе с острыми предметами. Будьте внимательны на дорогах.

Козерог

Чаще давайте ногам отдых. Бывшие травмы могут мешать свободно передвигаться. Берегите колени.

Водолей

Остерегайтесь травм глаз. Будет наблюдаться снижение остроты зрения. Позаботьтесь о хорошее освещение рабочего помещения.

Рыбы

Хорошо одевайтесь перед выходом на улицу вечером. Не пейте холодных напитков. Остерегайтесь простуды. Она может давать тяжелые последствия.

Астролог дала прогноз на 29 апреля и рассказала, что нужно делать в Чистый четверг.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медицинский гороскоп на 29 апреля: у кого откроется второе дыхание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

От сильнейшего на Кавказе землетрясения погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 11232
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 7236
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 6912
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 5715
Росйський блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Росйський блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 3240
Общество
Гороскоп на май: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на май: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 225
За сутки в Украине обнаружили почти 12 тыс. новых больных Covid-19
За сутки в Украине обнаружили почти 12 тыс. новых больных Covid-19 Просмотров: 207
Потепление в Украине набирает обороты
Потепление в Украине набирает обороты Просмотров: 180
Гороскоп на 29 апреля: что надо сделать в Чистый четверг
Гороскоп на 29 апреля: что надо сделать в Чистый четверг
 Просмотров: 936
Народные приметы 29 апреля: у Чистый четверг можно потерять достаток
Народные приметы 29 апреля: у Чистый четверг можно потерять достаток Просмотров: 1368
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
4
Летом газ для населения не подешевеет
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
2
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
Голосов: 56065
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть