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суббота, 28 ноября 2020 08:25

Медицинский гороскоп на 28 ноября: кому не следует стричь и красить волосы

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Медицинский гороскоп на 28 ноября: кому не следует стричь и красить волосы
Не следует обращаться к услугам мануального терапевта. Ложитесь спать на кровать с твердой поверхностью. Фото: pixabay.com

28 ноября начинать новый курс лечения не пора. Эффект от него будет минимальным. Ведите здоровый образ жизни. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"У Рыб и Тельцов повышается ломкость волос и ногтей, - говорит астролог. - Предоставьте организму минеральную поддержку. Не следует красить волосы и стричь их. Овнам и Скорпионам пока противопоказаны пирсинг или татуировки. Берегите кожу от повреждения. Она будет слишком уязвимой. Девам и Стрельцам нужно беречь спину от перегрузки. Не следует обращаться к услугам мануального терапевта. Ложитесь спать на кровать с твердой поверхностью. Не провоцируйте развития сколиоза".

Овен

Снизится острота зрения. Очки подбирать не следует. Лучше дать возможность глазам отдохнуть от экранов и мониторов.

Телец

Может открыться носовое кровотечение. Следите за самочувствием. Не допускайте голодания и переутомления. Не ходите в сауну. Перегреваться опасно.

Близнецы

Откажитесь от алкоголя. Кровь будет медленно очищаться. Ухудшится самочувствие.

Рак

Начинать протезирование зубов не следует. Займитесь лечением и профилактикой заболеваний десен.

Лев

Обращайтесь осторожно с огнем. Бодрствуйте у газовых плит. Неосмотрительность может вызвать ожоги.

Дева

Трудно будет переноситься душная атмосфера. Проветривайте помещение перед сном. Больше времени проведите на природе.

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Весы

Говорите тихо. Чрезмерное напряжение голосовых связок приведет к потере голоса. Стоит начинать лечение тонзиллита.

Скорпион

Не пора подбирать новую косметику. Повышается склонность организма к аллергическим реакциям.

Стрелец

Откажитесь от похода в сауну или солярий. Не допускайте перегрева тела. Может без видимых причин подняться температура.

Козерог

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Отложите начало лечения органов репродуктивной системы. Результаты вас не удовлетворят.

Водолей

Сохраняется тенденция к снижению уровня гемоглобина в крови. Позаботьтесь о полноценном питании. Голодать в этот период опасно.

Рыбы

Позаботьтесь о внешнем виде. Начните борьбу с лишним весом. Посетите тренажерный зал. Обратитесь к услугам массажиста.

30 ноября состоится Лунное затмение. Астролог рассказала, чего нельзя делать в этот день.

Автор: Gazeta.ua
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