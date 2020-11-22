Медицинский гороскоп на 28 ноября: кому не следует стричь и красить волосы

28 ноября начинать новый курс лечения не пора. Эффект от него будет минимальным. Ведите здоровый образ жизни. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"У Рыб и Тельцов повышается ломкость волос и ногтей, - говорит астролог. - Предоставьте организму минеральную поддержку. Не следует красить волосы и стричь их. Овнам и Скорпионам пока противопоказаны пирсинг или татуировки. Берегите кожу от повреждения. Она будет слишком уязвимой. Девам и Стрельцам нужно беречь спину от перегрузки. Не следует обращаться к услугам мануального терапевта. Ложитесь спать на кровать с твердой поверхностью. Не провоцируйте развития сколиоза".
Овен
Снизится острота зрения. Очки подбирать не следует. Лучше дать возможность глазам отдохнуть от экранов и мониторов.
Телец
Может открыться носовое кровотечение. Следите за самочувствием. Не допускайте голодания и переутомления. Не ходите в сауну. Перегреваться опасно.
Близнецы
Откажитесь от алкоголя. Кровь будет медленно очищаться. Ухудшится самочувствие.
Рак
Начинать протезирование зубов не следует. Займитесь лечением и профилактикой заболеваний десен.
Лев
Обращайтесь осторожно с огнем. Бодрствуйте у газовых плит. Неосмотрительность может вызвать ожоги.
Дева
Трудно будет переноситься душная атмосфера. Проветривайте помещение перед сном. Больше времени проведите на природе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За месяц станем свидетелями чуда - астролог
Весы
Говорите тихо. Чрезмерное напряжение голосовых связок приведет к потере голоса. Стоит начинать лечение тонзиллита.
Скорпион
Не пора подбирать новую косметику. Повышается склонность организма к аллергическим реакциям.
Стрелец
Откажитесь от похода в сауну или солярий. Не допускайте перегрева тела. Может без видимых причин подняться температура.
Козерог
Трудно будут проходить критические дни у женщин. Отложите начало лечения органов репродуктивной системы. Результаты вас не удовлетворят.
Водолей
Сохраняется тенденция к снижению уровня гемоглобина в крови. Позаботьтесь о полноценном питании. Голодать в этот период опасно.
Рыбы
Позаботьтесь о внешнем виде. Начните борьбу с лишним весом. Посетите тренажерный зал. Обратитесь к услугам массажиста.
30 ноября состоится Лунное затмение. Астролог рассказала, чего нельзя делать в этот день.
Комментарии