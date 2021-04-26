Медицинский гороскоп на 27 апреля: в чьей жизни наступит переломный момент

Хороший результат даст диета, начатая в этот день. Фото: pixabay.com

27 апреля не лишайте себя полноценного отдыха. От переутомления появится дрожь в руках. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Придерживайтесь поста, - говорит астролог. - Хороший результат даст диета, начатая в этот день. Может надоедать конъюнктивит. Внутренняя тревога не позволит нормально выспаться. Усталость и бессонница спровоцируют невралгию и боли. Не начинайте нового курса лечения. Сильнее проявляться побочные эффекты на фармпрепараты. Печень будет медленно очищать кровь. Отправляйтесь в отпуск вдали от дома с запасом питьевой воды. Не пейте из открытых источников. Вы можете спровоцировать желудочные расстройства. В жизни Овнов, Дев и Стрельцов наступит переломный момент. Придется выбирать, с кем и где жить дальше, чем заниматься и как зарабатывать на жизнь".

Овен

Способствуйте выведению шлаков из организма. Займитесь очисткой органов и систем. Самое время избавиться от вредных привычек.

Телец

Закаливание организма поддержит хорошее самочувствие. Ведите активный образ жизни. Регулярно посещайте тренажерный зал.

Близнецы

Позаботьтесь о профилактике обострения хронических заболеваний. Не допускайте переохлаждения тела. Будет беспокоить насморк.

Рак

Остерегайтесь инфекционных болезней. Не допускайте случайных половых контактов. Беритесь за лечение грибковых заболеваний.

Лев

Последите за работой желудка. Больным язвой стоит перейти на диетическое питание. Есть опасность открытия внутреннего кровотечения.

Дева

Добрый период для восстановления остроты зрения. Здоровым людям стоит позаботиться о профилактике заболеваний глаз.

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Весы

Могут появляться неприятные ощущения в животе после обеда. Поддержите микрофлору кишечника. Подумайте о совместимости продуктов.

Скорпион

Будьте осторожны на дорогах. Остерегайтесь аварий. В обед может ухудшиться самочувствие лежачих больных.

Стрелец

Следите за своей осанкой. Не провоцируйте появления сколиоза. Есть тенденция к смещению дисков позвоночника. Носите корсет.

Козерог

Ухудшается обмен веществ. Начните борьбу с лишним весом. Пройдите курс оздоровительного массажа. Больше двигайтесь пешком.

Водолей

Не допускайте чрезмерного волнения. Есть риск сердечных приступов. Ежедневно занимайтесь упражнениями для поддержания деятельности сердца.

Рыбы

Не лучшее время для посещения стоматолога. Поставленные пломбы не будут держаться долго. Усильте уход за зубами и деснами.

Неделя с 26 апреля по 2 мая - время искупления и примирения. Астролог рассказала, что надо успеть сделать на этой неделе.