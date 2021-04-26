Медицинский гороскоп на 27 апреля: в чьей жизни наступит переломный момент

 
Ексклюзивы
1/5
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Просмотров: 1332
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 630
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 387
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1143
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2628
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2565
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 315
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
21 Просмотров: 5031
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 297
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1215
Фото
Все фото
5
6
10
3
10
Бичковский свадебный медовик пекут пять женщин на всю Украину
Бичковский свадебный медовик пекут пять женщин на всю Украину
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Снег и заморозки: чем еще украинцев расстроит погода
Снег и заморозки: чем еще украинцев расстроит погода
Все в снегу: жителей Киевской области поразил &quot;зимний привет&quot;
Все в снегу: жителей Киевской области поразил "зимний привет"
Видео
Все видео
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"
Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"
Люди бронировали роскошный особняк, не замечая "кукольного" обмана
Люди бронировали роскошный особняк, не замечая "кукольного" обмана
В Харькове пенсионерка собственноручно латает дырявою дорогу
В Харькове пенсионерка собственноручно латает дырявою дорогу
Интервью
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 387
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 297
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 702
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1332
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 864
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
вторник, 27 апреля 2021 07:50

Медицинский гороскоп на 27 апреля: в чьей жизни наступит переломный момент

  Комментировать
Медицинский гороскоп на 27 апреля: в чьей жизни наступит переломный момент
Хороший результат даст диета, начатая в этот день. Фото: pixabay.com

27 апреля не лишайте себя полноценного отдыха. От переутомления появится дрожь в руках. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Придерживайтесь поста, - говорит астролог. - Хороший результат даст диета, начатая в этот день. Может надоедать конъюнктивит. Внутренняя тревога не позволит нормально выспаться. Усталость и бессонница спровоцируют невралгию и боли. Не начинайте нового курса лечения. Сильнее проявляться побочные эффекты на фармпрепараты. Печень будет медленно очищать кровь. Отправляйтесь в отпуск вдали от дома с запасом питьевой воды. Не пейте из открытых источников. Вы можете спровоцировать желудочные расстройства. В жизни Овнов, Дев и Стрельцов наступит переломный момент. Придется выбирать, с кем и где жить дальше, чем заниматься и как зарабатывать на жизнь".

Овен

Способствуйте выведению шлаков из организма. Займитесь очисткой органов и систем. Самое время избавиться от вредных привычек.

Телец

Закаливание организма поддержит хорошее самочувствие. Ведите активный образ жизни. Регулярно посещайте тренажерный зал.

Близнецы

Позаботьтесь о профилактике обострения хронических заболеваний. Не допускайте переохлаждения тела. Будет беспокоить насморк.

Рак

Остерегайтесь инфекционных болезней. Не допускайте случайных половых контактов. Беритесь за лечение грибковых заболеваний.

Лев

Последите за работой желудка. Больным язвой стоит перейти на диетическое питание. Есть опасность открытия внутреннего кровотечения.

Дева

Добрый период для восстановления остроты зрения. Здоровым людям стоит позаботиться о профилактике заболеваний глаз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все в снегу: жителей Киевской области поразил "зимний привет"

Весы

Могут появляться неприятные ощущения в животе после обеда. Поддержите микрофлору кишечника. Подумайте о совместимости продуктов.

Скорпион

Будьте осторожны на дорогах. Остерегайтесь аварий. В обед может ухудшиться самочувствие лежачих больных.

Стрелец

Следите за своей осанкой. Не провоцируйте появления сколиоза. Есть тенденция к смещению дисков позвоночника. Носите корсет.

Козерог

Ухудшается обмен веществ. Начните борьбу с лишним весом. Пройдите курс оздоровительного массажа. Больше двигайтесь пешком.

Водолей

Не допускайте чрезмерного волнения. Есть риск сердечных приступов. Ежедневно занимайтесь упражнениями для поддержания деятельности сердца.

Рыбы

Не лучшее время для посещения стоматолога. Поставленные пломбы не будут держаться долго. Усильте уход за зубами и деснами.

Неделя с 26 апреля по 2 мая - время искупления и примирения. Астролог рассказала, что надо успеть сделать на этой неделе.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медицинский гороскоп на 27 апреля: в чьей жизни наступит переломный момент». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

Создали самый лагерь смерти

Фернан Магеллан погиб от отравленной стрелы

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 17019
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 13509
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 1 Просмотров: 10629
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 7434
&quot;Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут&quot; - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
 21 Просмотров: 5031
Общество
Показатели по Covid-19 в Украине снова растут: статистика за сутки
Показатели по Covid-19 в Украине снова растут: статистика за сутки Просмотров: 18
Украину накроют дожди: где ждать осадков
Украину накроют дожди: где ждать осадков Просмотров: 54
Когда ожидают новую вспышку Covid-19 в Украине
Когда ожидают новую вспышку Covid-19 в Украине Просмотров: 423
Гороскоп на 27 апреля: для кого наступает благоприятный период
Гороскоп на 27 апреля: для кого наступает благоприятный период
 Просмотров: 495
Народные приметы 27 апреля: сегодня может приснится личный враг
Народные приметы 27 апреля: сегодня может приснится личный враг Просмотров: 216
Больше всего комментируют
21
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
4
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
3
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
3
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
Голосов: 56056
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть