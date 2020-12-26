Медицинский гороскоп на 26 декабря: кому нельзя идти в парикмахерскую

Начните борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными. Начнете чувствовать себя стройными и привлекательными. Фото: pixabay.com

26 декабря будут беспокоить приступы головной и зубной боли. Имейте с собой лекарства. Удаление зубов лучше отложить. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Усильте уход за волосами, - говорит астрологиня. - Не стоит их красить. Начните борьбу с перхотью. Овнам, Стрельцам и Козерогам в парикмахерскую идти нельзя. Волосы не будут держать новой прически. Участвовать в длительных походах не следует. Ноги начнут быстро уставать. Возможно появление отеков. Держите стопы в тепле. Начните борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными. Начнете чувствовать себя стройными и привлекательными".

Овен

Не стоит посещать парикмахерскую. Особенно если вы собрались менять цвет волос. Они станут ломкими и безжизненными на вид.

Телец

Вы хорошо начнете чувствовать себя после водных процедур. Купайтесь в естественных водоемах. Отдохните у лесного ручья. Много пейте.

Близнецы

Не стоит выбирать экстремальные виды отдыха. Лишний адреналин вам сейчас не нужен. Избегайте резкого колебания артериального давления.

Рак

Отдыхайте на свежем воздухе. Отправляйтесь на прогулку в парк. Полезной будет утренняя пробежка.

Лев

Можно начать борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными. Только не стоит доходить до истощения из-за голодовки.

Дева

Избегайте аварийных ситуаций на дорогах. Осторожно обращайтесь с острыми предметами. Есть опасность травмирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы шагнули в эру Водолея: астрологический прогноз на 2021

Весы

Ваш организм будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Не стоит проводить над ним эксперименты. Особенно если речь идет о новом подходе к лечению.

Скорпион

Займитесь упражнениями на развитие гибкости позвоночника. Старайтесь не засиживаться долго на одном месте. Боритесь с отложенными в суставах солями.

Стрелец

Есть опасность снова простудиться. Организм будет плохо сопротивляться негативным воздействиям внешней среды. Берегите себя.

Козерог

Начнете реагировать на изменение погоды. Может возникать головная боль и ощущение общей слабости. Позвольте себе поспать подольше.

Водолей

Проведите профилактику заболевания почек. Перейдите на диетическое питание. От шашлыка с острым соусом лучше отказаться.

Рыбы

В полноценном отдыхе будут нуждаться глаза. По возможности откажитесь от телевизора и компьютера. Лучше послушайте музыку.

В 2021 году родятся крепкие и богатые семьи. Астрологиня назвала наиболее удачные даты для свадьбы.