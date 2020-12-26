Медицинский гороскоп на 26 декабря: кому нельзя идти в парикмахерскую

26 декабря будут беспокоить приступы головной и зубной боли. Имейте с собой лекарства. Удаление зубов лучше отложить. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Усильте уход за волосами, - говорит астрологиня. - Не стоит их красить. Начните борьбу с перхотью. Овнам, Стрельцам и Козерогам в парикмахерскую идти нельзя. Волосы не будут держать новой прически. Участвовать в длительных походах не следует. Ноги начнут быстро уставать. Возможно появление отеков. Держите стопы в тепле. Начните борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными. Начнете чувствовать себя стройными и привлекательными".
Овен
Не стоит посещать парикмахерскую. Особенно если вы собрались менять цвет волос. Они станут ломкими и безжизненными на вид.
Телец
Вы хорошо начнете чувствовать себя после водных процедур. Купайтесь в естественных водоемах. Отдохните у лесного ручья. Много пейте.
Близнецы
Не стоит выбирать экстремальные виды отдыха. Лишний адреналин вам сейчас не нужен. Избегайте резкого колебания артериального давления.
Рак
Отдыхайте на свежем воздухе. Отправляйтесь на прогулку в парк. Полезной будет утренняя пробежка.
Лев
Можно начать борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными. Только не стоит доходить до истощения из-за голодовки.
Дева
Избегайте аварийных ситуаций на дорогах. Осторожно обращайтесь с острыми предметами. Есть опасность травмирования.
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Весы
Ваш организм будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Не стоит проводить над ним эксперименты. Особенно если речь идет о новом подходе к лечению.
Скорпион
Займитесь упражнениями на развитие гибкости позвоночника. Старайтесь не засиживаться долго на одном месте. Боритесь с отложенными в суставах солями.
Стрелец
Есть опасность снова простудиться. Организм будет плохо сопротивляться негативным воздействиям внешней среды. Берегите себя.
Козерог
Начнете реагировать на изменение погоды. Может возникать головная боль и ощущение общей слабости. Позвольте себе поспать подольше.
Водолей
Проведите профилактику заболевания почек. Перейдите на диетическое питание. От шашлыка с острым соусом лучше отказаться.
Рыбы
В полноценном отдыхе будут нуждаться глаза. По возможности откажитесь от телевизора и компьютера. Лучше послушайте музыку.
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