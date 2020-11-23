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понедельник, 23 ноября 2020 12:18

Медицинский гороскоп на 23 ноября: чем напугает этот месяц напоследок

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Медицинский гороскоп на 23 ноября: чем напугает этот месяц напоследок
Визит к врачу перенесите на вторник. Сегодня медики будут ошибаться в диагнозах. Фото: pixabay.com

23 ноября хуже будут чувствовать себя кардиологические больные. Поэтому желательно в этот день расслабиться и отдохнуть по-настоящему. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Уступайте в непринципиальных вопросах родственникам и друзьям, - говорит астролог. - Старайтесь не переживать из-за мелких неприятностей. Берегите нервную систему. Побудьте в одиночестве. Уменьшайте физическую нагрузку во время тренировок. Может открыться носовое кровотечение. Повышается ломкость кровеносных сосудов. Напоследок ноябрь напугает медицинскими диагнозами. Визит к врачу перенесите на вторник. Сегодня медики будут ошибаться в диагнозах. Проконсультируйтесь с 2-3 специалистами".

Овен

Замедляется обмен веществ. Откажитесь от высококалорийных блюд. Ешьте, когда проголодались. Не придерживайтесь устойчивого графика.

Телец

Вечерний массаж стоп позволит снять дневную усталость. Носите удобную обувь с толстой подошвой. Берегите от холода колени.

Близнецы

Появятся спазматические боли в животе. Не спешите лечить желудок. Причина - в стрессовых ситуациях.

Рак

Усиливаются процессы брожения в кишечнике. Возникнет подозрение на дисбактериоз. Посоветуйтесь с врачом.

Лев

Будет наблюдаться явление аритмии. Сердечно-сосудистая система будет работать со сбоями. Внимательно следите за самочувствием.

Дева

Не делайте косметические операции. Места повреждения кожи будут заживать грубыми рубцами.

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Весы

Вы не успеваете отдохнуть. Накапливается переутомление. Пересмотрите распорядок дня. Ложитесь спать до полуночи.

Скорпион

Шейный остеохондроз спровоцирует головную боль. Обратитесь к массажисту. Регулярно делайте утреннюю гимнастику.

Стрелец

Больные на тромбофлебит должны позаботиться о себе. Не перегружайте ноги. Не начинайте курса внутривенных инъекций.

Козерог

Не работайте с бумагами при плохом освещении. Отложите кропотливую работу. Будет наблюдаться снижение остроты зрения.

Водолей

Повышается кровоточивость десен. Уделите больше внимания уходу за полостью рта. Не стоит идти к стоматологу.

Рыбы

Утром будет наблюдаться низкий уровень работоспособности. Большинство важных дел перенесите на вечер. Полезным будет душ Шарко.

23 ноября будут повторяться проблемные ситуации в личной жизни. Начнет возникать ощущение беспомощности. Астролог рассказала, кому звезды обещают финансовый успех.

Автор: Gazeta.ua
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