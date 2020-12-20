Медицинский гороскоп на 21 декабря: астролог назвала знаки, которые почувствуют прилив сил

Есть риск заболевания ангиной. Не переохлаждайте горла. Фото: pixabay.com

21 декабря повышается плодовитость организма. Можно планировать увеличение семьи. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Без симптомов простуды может подняться температура тела, - говорит астролог. - Это будет реакция организма на переутомление. Организуйте себе полноценный отдых. Тяжесть в голове будет мешать сосредоточиться. Не засиживайтесь на работе. Есть риск заболевания ангиной. Не переохлаждайте горла. Делать операций на органах дыхательной системы нельзя. Прилив сил и бодрость почувствуют Львы и Весы".

Овен

Будут прогрессировать болезни органов зрения. По возможности уменьшайте нагрузку на глаза. Противопоказаны офтальмологические операции. Не подбирайте очков в этот день.

Телец

Все вокруг может раздражать вас. Выпейте чаю с медом. Примите теплую ванну. Ранее ложитесь спать.

Близнецы

Поддерживайте себя в форме. Активизируйте кровообращение. Утром примите контрастный душ. Вместо кофе пейте чай из целебных трав.

Рак

Не планируйте отдыха среди большой толпы. Вы вернетесь больными. Эпидемиологическая ситуация остается сложной.

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Лев

Посвятите этот день косметическим процедурам. Хорошо ухоженная кожа лица привлечет внимание окружающих. Понадобится меньше декоративной косметики.

Дева

Спазмы сосудов головного мозга будут вызывать головную боль. Имейте при себе обезболивающее. Избегайте стрессовых ситуаций.

Весы

Будет беспокоить явления метеоризма. Может ощущаться тяжесть в желудке и беспокоить изжога. Уделите больше внимания здоровому питанию.

Скорпион

Ваши мышцы не готовы к изнурительным тренировкам. Уменьшайте нагрузку в тренажерном зале. Чаще будут беспокоить судороги. Будьте осторожны на воде.

Стрелец

Ухудшится состояние больных сердечной недостаточностью. Может появиться одышка даже у здоровых людей. Изменение погодных условий повлияет на работу сердца.

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Козерог

Могут возникать проблемы с памятью, беспокоить головная боль. Активизируйте мозговое кровоснабжение. Чередуйте умственный труд с физическим.

Водолей

Особого внимания потребуют стопы. Носите удобную обувь. Начните курс массажа ног. Чаще ходите босиком по земле. Удаление мозолей пройдет успешно.

Рыбы

Будут беспокоить отеки на ногах. Особенно после длительных переходов. Попейте мочегонные препараты. Поднимайте ноги на стул во время отдыха.

Наступает новый период в истории человечества, время глобального обновления. Узнайте первыми, что принесет он для каждого знака зодиака.