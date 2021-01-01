Медицинский гороскоп на 2 января: чье самочувствие улучшится в первые выходные года

Уделите больше внимания личной гигиене. Остерегайтесь случайного заноса инфекции в организм. Фото: pixabay.com

2 января поводов для раздражения будет немало. Умейте принимать внешние раздражители сдержанно. Так вы сохраните свое здоровье. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Способствуйте выведению песка из мочегонных путей, - говорит астрологиня. - Не делайте этого, если есть камни в почках. Их продвижение может дать тяжелые последствия. Уделите больше внимания личной гигиене. Остерегайтесь случайного заноса инфекции в организм. Берегите глаза от чрезмерных нагрузок. Ограничьте просмотр телевизора, планшета и смартфона. Могут беспокоить боли в суставах. Хуже будут чувствовать себя больные ревматизмом. Старайтесь не переохладить конечности. Самочувствие Львов, Весов, Водолеев и Рыб улучшится в первые выходные года".

Овен

Участвовать в длительных походах не следует. Ноги будут быстро уставать. Возможно появление отеков. Держите стопы в тепле.

Телец

Начните борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными. Только стоит комплексно подойти к проблеме.

Близнецы

Займитесь укреплением нервной системы. Полезными будут медитативные практики. Принимайте успокаивающие ванны.

Рак

Не допускайте экстремальных физических нагрузок. Ваши сосуды этого не выдержат. Не подвергайте жизнь опасности.

Лев

Откажитесь от пересоленных и копченых блюд. Не провоцируйте обострение болезней почек. Оставайтесь трезвыми.

Дева

Дайте возможность телу больше двигаться. Хорошо разогревайте мышцы перед началом тренировок. По возможности ходите по лестнице пешком на верхние этажи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Желаемые и нежелательные цвета грядущего года: советы астролога

Весы

Больше внимания уделите уходу за кожей. Она потребует дополнительного увлажнения. Посетите косметолога.

Скорпион

Следите за динамикой самочувствия. Могут обостриться хронические болезни. Повышение температуры будет свидетельствовать о наличии воспалительных процессов.

Стрелец

Ухудшается обмен веществ. Есть опасность желудочных расстройств. Позаботьтесь о здоровом питании. Учитывайте совместимость продуктов.

Козерог

Откажитесь от закаливающих процедур. Не переохлаждайтесь. Ваш организм склонен к острым респираторным заболеваниям. Примите вечером теплую ванну.

Водолей

Усильте уход за волосами. Не стоит их красить. Начните борьбу с перхотью. Не пора делать новую стрижку. Рост волоса замедляется.

Рыбы

Будете склонны к депрессивным состояниям. Не поддавайтесь пессимистическому настроению. Проведите тонизирующие процедуры. Ешьте больше сладкого.

2-3 января стоит начинать то, над чем планируете работать в течение года. Все дела будут прибегать легко и дадут хороший результат.