Медицинский гороскоп на 2 января: чье самочувствие улучшится в первые выходные года

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 297
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 2961
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 702
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1125
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1521
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 765
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2277
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1071
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
5
10
23
7
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Сказочные фото елок, которые признали лучшими в Европе. Украинская среди них
Сказочные фото елок, которые признали лучшими в Европе. Украинская среди них
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Видео
Все видео
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 297
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1071
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1125
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2277
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 747
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
суббота, 02 января 2021 09:05

Медицинский гороскоп на 2 января: чье самочувствие улучшится в первые выходные года

  Комментировать
Медицинский гороскоп на 2 января: чье самочувствие улучшится в первые выходные года
Уделите больше внимания личной гигиене. Остерегайтесь случайного заноса инфекции в организм. Фото: pixabay.com

2 января поводов для раздражения будет немало. Умейте принимать внешние раздражители сдержанно. Так вы сохраните свое здоровье. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Способствуйте выведению песка из мочегонных путей, - говорит астрологиня. - Не делайте этого, если есть камни в почках. Их продвижение может дать тяжелые последствия. Уделите больше внимания личной гигиене. Остерегайтесь случайного заноса инфекции в организм. Берегите глаза от чрезмерных нагрузок. Ограничьте просмотр телевизора, планшета и смартфона. Могут беспокоить боли в суставах. Хуже будут чувствовать себя больные ревматизмом. Старайтесь не переохладить конечности. Самочувствие Львов, Весов, Водолеев и Рыб улучшится в первые выходные года".

Овен

Участвовать в длительных походах не следует. Ноги будут быстро уставать. Возможно появление отеков. Держите стопы в тепле.

Телец

Начните борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными. Только стоит комплексно подойти к проблеме.

Близнецы

Займитесь укреплением нервной системы. Полезными будут медитативные практики. Принимайте успокаивающие ванны.

Рак

Не допускайте экстремальных физических нагрузок. Ваши сосуды этого не выдержат. Не подвергайте жизнь опасности.

Лев

Откажитесь от пересоленных и копченых блюд. Не провоцируйте обострение болезней почек. Оставайтесь трезвыми.

Дева

Дайте возможность телу больше двигаться. Хорошо разогревайте мышцы перед началом тренировок. По возможности ходите по лестнице пешком на верхние этажи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Желаемые и нежелательные цвета грядущего года: советы астролога

Весы

Больше внимания уделите уходу за кожей. Она потребует дополнительного увлажнения. Посетите косметолога.

Скорпион

Следите за динамикой самочувствия. Могут обостриться хронические болезни. Повышение температуры будет свидетельствовать о наличии воспалительных процессов.

Стрелец

Ухудшается обмен веществ. Есть опасность желудочных расстройств. Позаботьтесь о здоровом питании. Учитывайте совместимость продуктов.

Козерог

Откажитесь от закаливающих процедур. Не переохлаждайтесь. Ваш организм склонен к острым респираторным заболеваниям. Примите вечером теплую ванну.

Водолей

Усильте уход за волосами. Не стоит их красить. Начните борьбу с перхотью. Не пора делать новую стрижку. Рост волоса замедляется.

Рыбы

Будете склонны к депрессивным состояниям. Не поддавайтесь пессимистическому настроению. Проведите тонизирующие процедуры. Ешьте больше сладкого.

2-3 января стоит начинать то, над чем планируете работать в течение года. Все дела будут прибегать легко и дадут хороший результат.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медицинский гороскоп на 2 января: чье самочувствие улучшится в первые выходные года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

Вертолеты украинца сопровождали британский конвой

Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать

Самое читаемое
Ударят морозы до -15: назвали дату
Ударят морозы до -15: назвали дату Просмотров: 9621
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался Просмотров: 9225
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
Как правоохранители следят за порядком в новогоднюю ночь - подборка фото
5
 Просмотров: 7191
Группа офицеров заявила о готовности вывести войска против власти
Группа офицеров заявила о готовности вывести войска против власти
 Просмотров: 6606
&quot;Квартал 95&quot; высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
 Просмотров: 6102
Общество
Где в Украине будет дождливо: прогноз погоды на 5 дней
Где в Украине будет дождливо: прогноз погоды на 5 дней Просмотров: 90
Коронавирус в Украине: 51 человек умер за сутки
Коронавирус в Украине: 51 человек умер за сутки Просмотров: 126
Гороскоп на 2-3 января: какими будут первые выходные 2021 года
Гороскоп на 2-3 января: какими будут первые выходные 2021 года
 Просмотров: 630
Оформление биометрического паспорта подорожало
Оформление биометрического паспорта подорожало Просмотров: 369
В Крыму пересох живописный водопад
В Крыму пересох живописный водопад Просмотров: 459
Больше всего комментируют
5
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
3
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
1
Методы Древнего Египта: как добывают воду в оккупированном Крыму
1
Финалистка "Холостяка" выпятила на камеру упругие ягодицы
Голосов: 54668
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть