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среда, 16 декабря 2020 08:15

Медицинский гороскоп на 16 декабря: какие болезни обострятся

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Медицинский гороскоп на 16 декабря: какие болезни обострятся
Отдайте предпочтение постным блюдам и диете, которую приписал вам врач. Фото: pixabay.com

16 декабря проснемся с хорошим настроением. Многое будет прибегать хорошо, самочувствие улучшится. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Следует помнить, что продолжается сезон затмений, - говорит астролог. - Обострятся болезни поджелудочной железы и печени. Напомнит о себе язва желудка. Появятся проблемы с желчным пузырем. Не игнорируйте появление боли. Вовремя обратитесь к проверенному гастроэнтерологу. Отдайте предпочтение постным блюдам и диете, которую приписал вам врач".

Овен

Сделайте утром упражнения для развития гибкости суставов. Боритесь с гиподинамией. Поднимайтесь пешком на верхние этажи.

Телец

Сырые яйца не следует употреблять в пищу. Покупать пирожки на улице тоже не стоит. Есть опасность заболевания кишечной инфекцией.

Близнецы

Чаще будут беспокоить боли в спине. Не носите тяжелого. Позаботьтесь об удобное положение тела во время работы. Откажитесь от силовых упражнений в тренажерном зале.

Рак

Проснитесь раньше привычного времени. Сделайте интенсивную гимнастику. Примите контрастный душ. Поддерживайте бодрость духа в течение дня.

Лев

Не следует начинать лечение бесплодия. В ближайшее время оно будет мало результативным. Подождите с гормональным обследованием организма.

Дева

Проведите лечебное голодание. Очищайте организм от шлаков. Пейте много чистой воды.

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Весы

Контролируйте пульс во время занятий физическими упражнениями и быстрого передвижения пешком. Возможны проявления тахикардии. В таком случае найдите возможность спокойно посидеть.

Скорпион

Не оставляйте без внимания боль в почках. Урологические больные почувствуют обострение болезни. Вовремя обратитесь за советом к врачу.

Стрелец

Резко снижается общий тонус организма. Будет беспокоить головокружение. Замедляться реакция. Не садитесь за руль.

Козерог

Контролируйте свои эмоции. Пейте успокоительное. Избегайте стрессовых ситуаций. Возможно резкое повышение артериального давления.

Водолей

Растет риск инфекционных заболеваний. Защитите себя от возможных источников инфицирования. Пейте кипяченую воду.

Рыбы

Не желательно идти на прием к стоматологу. В этот день увеличивается количество врачебных ошибок. Могут пострадать здоровые зубы.

Астрологиня поразила прогнозом на 2021 год. Первыми узнайте, что ждет каждого украинца уже через 2 недели.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
16
декабря

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