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четверг, 10 декабря 2020 11:05

Медицинский гороскоп на 10 декабря: для кого в этот день полезным будет голодание

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Медицинский гороскоп на 10 декабря: для кого в этот день полезным будет голодание
Запишитесь на прием к мануальному терапевту. Фото: pixabay.com

10 декабря хуже будут чувствовать себя больные дискинезией желчегонных путей. Выбирайте постные блюда. Посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего лечения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не стоит игнорировать боли в спине, - говорит она. - Запишитесь на прием к мануальному терапевту. Больным радикулитом следует быть осторожными. Не поднимайте тяжести. Погрейте поперек. Тельцам, Весам и Рыбам полезным будет голодания. Это улучшит самочувствие и работу желудочно-кишечного тракта. Не начинайте новый курс лечения фармпрепаратами. Сильнее будут проявляться побочные эффекты. Печень медленно начнет очищать кровь".

Овен

Начните утро с дыхательной гимнастики. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Следите за осанкой. Расправляйте плечи во время прогулки.

Телец

Желательно провести разгрузочный день. Полезным будет голодания. Не допускайте обезвоживания организма.

Близнецы

Займитесь лечением мозолей и наростов на ногах. Операции по их удалению пройдут успешно. Сделайте педикюр.

Рак

Исключите из дневного рациона блюда, раздражающие слизистую кишечника. Обостряются язвенные процессы в желудке.

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Лев

Будет беспокоить явления дисбактериоза. Еда начнет хуже перевариваться. Учтите это при приготовлении блюд.

Дева

Из-за переутомления возможны нарушение в гормональной системе. Обостряются эндокринные заболевания. Не лишайте себя полноценного сна.

Весы

Не стоит экспериментировать с новой косметикой. Особенно перед выходом на свидание. Возможно появление аллергических реакций.

Скорпион

Избегайте развития мастопатии. Возможно появление симптомов простатита. Вовремя начните лечение воспалительных процессов.

Стрелец

Хорошее время для начала нового курса лечения. Обратитесь к советам народной медицины. Следуйте инструкциям врача.

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Козерог

Посещайте бассейн и баню в резиновой обуви. Берите с собой в гости собственные тапочки. Остерегайтесь грибковой инфекции.

Водолей

Берегитесь электрического тока. Соблюдайте правила безопасности при пользовании электроприборами.

Рыбы

Пейте теплые напитки. Берегите горло от переохлаждения. Будет беспокоить насморк. Не выходите на улицу в легкой одежде.

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Автор: Gazeta.ua
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10
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