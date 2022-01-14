Медицинские маски делают людей более привлекательными - исследование

У людей изменилось отношение к хирургическим маскам. Фото: Pexels

Люди в медицинских масках кажутся другим более привлекательными.

Об этом сказали исследователи из Университета Кардиффа, сообщает The Guardian.

Ранее исследования свидетельствовали, что маски делают людей менее привлекательными. До пандемии они ассоциировались с болезнью.

Во времена коронавируса отношение изменилось.

"Наше исследование показывает, что лица считаются самыми привлекательными, когда они закрыты медицинскими масками. Возможно, это потому, что мы привыкли к медицинским работникам в синих масках, а теперь ассоциируем их с людьми, которые занимаются уходом или медициной. Когда мы чувствуем себя уязвимыми, мы можем считать, что ношение медицинских масок успокаивает, и потому лучше относимся к тому, кто их носит", - говорит соавтор исследования школы психологии Университета Кардиффа Майкл Льюис.

Первый этап исследования прошел в феврале 2021 года. 43 женщины попросили оценить по шкале от 1 до 10 привлекательность лиц мужчин без маски, мужчин в обычной маске из ткани, в синей медицинской маске и мужчин, прикрывших низ лица черной книгой.

Мужчин в тканевой маске назвали более привлекательными, чем мужчин без маски или с книгой. Людей в одноразовых хирургических масках признали еще более привлекательными.

На втором этапе ученые попросили группу мужчин оценивать фотографии женщин в масках. Льюис сказал, что результаты в целом одинаковы.

"Пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем людей в масках. Когда мы видим, что кто-то носит маску, мы больше не думаем, что у этого человека болезнь и от него нужно держаться подальше. Это касается эволюционной психологии и того, почему мы выбираем партнеров. Признаки заболевания могут играть большую роль в выборе партнера. Теперь мы можем наблюдать изменения в нашей психологии, что маски для лица больше не являются сигналом заражения", - говорит ученый.

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Льюис предполагает, что маски направляют внимание на глаза. И это тоже делает людей более привлекательными.

В целях предотвращения распространения коронавируса дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски. В то же время, для детей от 6 до 12 лет ношение масок не рекомендовано. Об этом сказано в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.