Мазура снимут с розыска "в ближайшее время"

Игоря Мазура задержали в Польше по требованию России. Фото: Главком

Украина ожидает исключения из базы розыска Интерпола заместителя председателя УНА-УНСО и ветерана АТО Игоря Мазура, которого задержали в Польше.

"Еще в субботу подали представление и ожидаем в ближайшее время, что генеральный секретарь Интерпола примет соответствующее решение", - сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на брифинге в Киеве, передает "Европейская правда".

По ее словам, она общалась с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко. Он сообщил, что Мазур будет снят с розыска "в ближайшее время".

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Напомним, на пограничном пункте Дорогуск по запросу Российской Федерации задержали Игоря Мазура, сотрудника секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека, заместителя председателя УНА-УНСО и ветерана АТО. Причина - участие в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.