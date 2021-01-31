МАУ возобновляет рейсы в Тбилиси

Компания "Международные авиалинии Украины" восстанавливает авиарейсы в грузинской столице Тбилиси с 31 января. Авиасообщение было остановлено в конце марта.
Компания будет выполнять полеты дважды в неделю. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Из Киева самолет будет вылетать по пятницам и воскресеньям, в обратном направлении - каждую субботу и понедельникам.
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" зоны. Въезд в них предусматривает определенные ограничения из-за пандемии коронавируса.
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