Матч на суперкубок пройдёт без зрителей

Новый сезон украинской Премьер-лиги начнется без зрителей. Фото: pixabay.com

Суперкубок Украины проведут с пустыми трибунами. Из-за пандемии новый сезон украинской Премьер-лиги начнется без зрителей.

Футбольных фанатов не допустят на стадионы для просмотра стартовых туров чемпионата и поединка за Суперкубок Украины, передает "РБК-Украина".

Сезон УПЛ начнется 21 августа. Еще одним нововведением станет работа системы видеоповторов, которая будет работать в офлайн режиме для обучения новых судей, что вскоре начнут работать.

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Ранее Минздрав позволял заполнять футбольные стадионы на четверть, но из-за нестабильной эпидситуации вынужден был пересмотреть решение и закрыть трибуны. С начала чемпионата с болельщиками провели 3 матча - встречи плей-офф за участие в Лиге Европы.