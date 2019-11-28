Маруся Звиробий проходит по делу как свидетель - адвокат

Разрешение на обыски в Маруси Звиробий выдал Печерский суд. Фото: Fb/marusyazvirobiy1

Во время обысков у добровольца и волонтера Елены Самбул, известной как Маруся Звиробий, сотрудники Государственного бюро расследований изъяли три мобильных телефона, личный блокнот и две единицы охотничьего оружия без патронов.

Разрешение на обыски дал Печерский суд Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пи***асы и враги Украины" – Яроша разгневал обыск у Зверобой

По словам адвоката Андрея Писаренка, Марусе Звиробий не вручали подозрение в этом деле, об этом он рассказал на брифинге у дома Самбул в Калиновке Киевской области.

"Она не подозревается и не обвиняется. Сегодня ее вызвали в ГБР в качестве свидетеля по этому делу в понедельник 2 декабря", - сказал Писаренко.

Адвокат заявил, что дело является политически мотивированным, а само производство - необоснованным и процессуально абсурдным.

28 ноября в 7 утра сотрудники ГБР пришли с обыском в квартиру волонтеры Елены Самбул, больше известной пользователям соцсетей как Маруся Зверобой.