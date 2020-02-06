Маруси Зверобой объявили подозрение

28 ноября ГБР провело у Зверобой обыск. Фото: РБК-Украина

Волонтеру Елене Самбул, более известной под именем Маруся Зверобой, вручили уведомление о подозрении в угрозе убийством в адрес президента Владимира Зеленского.

Подозрение объявили во время допроса в Государственном бюро расследований, куда Зверобой ходила 6 февраля.

Ее адвокат Андрей Писаренко сообщил, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде о мере пресечения в виде личного обязательства. Мера пресечения будет определять Печерский районный суд Киева. Время рассмотрения пока не назначили.

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Марусю Зверобой и нардепа Софию Федыну обвиняют в угрозах убийством в адрес президента Владимира Зеленского. 26 октября они провели трансляцию в соцсетях, в которой раскритиковали события, связанные с визитом президента Владимира Зеленского в Золотое. На этом видео Зверобой, обращаясь к украинскому президенту, заявила, что "там вообще люди контужены на войне" и "они тебя взорвут, я тебе обещаю", а Федина сказала, что "там случайно может разорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно".