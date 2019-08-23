Маршрутчик не пускал в салон участника боевых действий из-за приметы

В Белой Церкви водитель маршрутки не хотел пускать первым в салон участника боевых действий из-за того, что это плохая примета. Фото: 49000.com.ua

В Белой Церкви Киевской области водитель маршрутки не хотел пускать первым в салон участника боевых действий.

Сказал, что это плохая примета. Если льготник зайдет первым, то будет некоммерческий день, пишет obozrevatel.

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О поступке водителя рассказал офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан. Он рассказал об этом в Facebook.

"Приметы Белой Церкви. Новая "фишка" у маршрутчиков, по УБД везет, но попросил подождать, пока кто-то первый зайдет в салон. После вопросов и недоумение почему, был немного озадачен. Говорит, что плохая примета, если льготник первый зайдет, день будет некоммерческий. Какие же вы олени приметные все-таки", пишет Анатолий Штефан.

Читатели осудили действия водителя и признались, что оказывались в аналогичных ситуациях.

Кабинет Министров передал Министерству по делам ветеранов полномочия предоставлять или лишать статуса участников боевых действий.