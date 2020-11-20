Маркив готов вернуться на передовую

Маркив рассказал о своих планах. Фото: Минобороны

Виталий Маркив восстановился на службе в Национальной гвардии Украины.

"Службу я уже восстановил. Официально нахожусь сейчас в отпуске. У меня 26 дней, чтобы пройти медицинский осмотр, реабилитацию. Затем планируем с женой на несколько дней поехать в отпуск где-то на территории Украины. После будет служба в Национальной гвардии Украины. Я вернусь в свой батальон имени Кульчицкого", - сказал он в интервью LB.ua.

Заниматься политикой он не собирается.

"Я - лицо аполитичное. Военнослужащие должны быть вне политики. Свои политические взгляды, по моему мнению, военнослужащий должен выражать во время тайного голосования", - сказал Марков.

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Он уже готов ехать на передовую.

"Привык по жизни заканчивать вещи. Если посвятил себя военной службе, тем более, что у меня подписан контракт на 5 лет, то вижу будущее пока в военной карьере. Не просто служить для галочки, к какому-то определенному звания. Я этим живу. Горжусь. Для меня военная форма имеет огромное значение. Для меня честь служить Украине", - подытожил Маркив.

3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его. Он провел за решеткой 1222 дней - три года четыре месяца и четыре дня. 4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину.